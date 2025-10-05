Toluca continúa como líder de la Liga MX al golear a León [Video]

El campeón mexicano Toluca se consolidó este sábado como líder del torneo Apertura 2025 de la Liga MX al golear por 2-4 a León con un doblete del portugués Paulinho, quien alcanzó de paso el liderato de la clasificación de goleadores en la duodécima jornada.

La goleada a domicilio de Toluca la completaron hoy Jesús Angulo y Alexis Vega, lo que sirvió para que el equipo sumara 28 unidades, tres más que su escolta Cruz Azul que empató 1-1 con Tigres de la UANL en el comienzo dela jornada.

León mostró algo de rebeldía con los goles del diez colombiano James Rodríguez y José Alvarado, pero fue Toluca que tardó apenas cinco minutos para mostrar superioridad en la casa de su rival con un tanto de Angulo a pase del argentino Nicolás Castro.

Los Diablos le dieron la pelota a León y administraron la ventaja, pero una falta en el área del uruguayo Federico Pereira causó un penalti que con autoridad cambió por gol James Rodríguez en el minuto 37.

En el segundo tiempo Paulinho anotó a pase de Alexis Vega, quien poco después puso el 1-3 gracias a la asistencia de Jesús Gallardo.

León descontó en el minuto 70 a través de José Alvarado.

Paulinho anotó de cabeza en el 76 y con nueve goles lidera en solitario la clasificación de artilleros. A uno le sigue el italiano Joao Pedro, del San Luis.

La duodécima jornada comenzó el viernes con la victoria de Pachuca por 0-1 sobre Necaxa con gol del colombiano Luis Quiñones. Ese mismo día Mazatlán superó por 2-1 a San Luis y Atlas por 3-1 a Juárez.

