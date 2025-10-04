Gilberto Mora marcó ante Marruecos para llevar a México a octavos del Mundial Sub-20

Un solitario gol este sábado del joven atacante estrella de la selección de México, Gilberto Mora, fue suficiente para que el combinado venciera por la mínima a su similar de Marruecos y sellara la clasificación del Tri a los octavos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

Mora terminó resolviendo el triunfo para México al marcar un penal en el minuto 51′ tras una mano de la defensa de Marruecos.

Aunque el balón terminó en gol en plena jugada, el principal ya había invalidado cualquier acción con la falta que el jugador de los Xolos de Tijuana terminó cambiando por gol minutos después de comenzar el segundo tiempo.

México aprovechó la ventaja que ofreció Marruecos al jugar con una escuadra alternativa debido a que ya tenía asegurado el liderato del grupo C luego de sus triunfos ante Brasil y España que le valieron seis unidades.

Gracias a ello lideró todo el encuentro y la ventaja pudo haber sido mayor, con los norteamericanos disparando 13 veces al arco y cuatro disparos dentro de la portería que en su mayoría fueron despejados por el guardameta rival, Ibrahim Gomis.

El desenlace, con Marruecos avanzando en la primera posición y México a sus espaldas, dejó el primer enfrentamiento confirmado de los octavos de final.

Los dirigidos por Eduardo Arce ahora se medirán en la siguiente fase a los locales de Chile el próximo martes 7 de octubre. Los australes terminaron avanzando en la segunda posición del grupo A, donde igualaron con Egipto y Nueva Zelanda con tres puntos, pero el reglamento de fair play en el que superaron a los africanos con menos tarjetas recibidas les otorgó la clasificación.

Mira el gol del Gilberto Mora aquí:

Sigue leyendo: