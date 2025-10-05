EA concreta la mayor venta en la historia de los videojuegos a inversionistas sauditas

En un movimiento que marcará un parteaguas en la industria de los videojuegos, la famosa marca Electronic Arts (EA), será adquirida por un consorcio de inversionistas de Arabia Saudita, incluyendo a un fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita, en una operación de $55,000 millones para establecer una nueva marca en esta industria, en la mayor compra financiada por capital privado de la historia.

Entre los inversionistas se encuentra una firma dirigida por Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, y la firma de capital privado Silver Lake Partners.

De acuerdo con un reporte de The Associated Press, los accionistas de EA, popular por sus videojuegos Madden NFL, Battlefield y The Sims, recibirán 210 dólares por acción y la venta generalizada superará los $32,000 millones de dólares que se pagó por la privatización de la empresa de servicios públicos texana TXU en 2007, que ostentaba la marca anterior de adquisiciones apalancadas.

El Fondo de Inversión Privada de Arabia Saudita (PIF, en inglés) se mantuvo hasta antes del acuerdo como el mayor accionista interno de Electronic Arts y luego de la venta, renovará su inversión actual del 9.9% en la empresa. PIF también es un inversor minoritario en Nintendo.

“El Fondo de Inversión Privada (PIF) saudí ha sido un actor muy activo en el mercado de los videojuegos desde 2022, adquiriendo participaciones minoritarias en la mayoría de las editoriales de videojuegos cotizadas en bolsa, así como compras directas de empresas como ESL, FACEIT y Scopely”, escribió Andrew Marok de Raymond James.

Y agregó: “El PIF ha dejado clara su intención de expandir su división de videojuegos, Savvy Gaming Group, y el acuerdo con EA representaría, con diferencia, la mayor operación de este tipo hasta la fecha”.

Sin embargo, el acuerdo necesita la aprobación de los reguladores de seguridad nacional del Comité de Inversión Extranjera, por la presencia de inversionistas sauditas, aunque los expertos señalan que hay muchas razones para esperar que se lleve a cabo.

Si la transacción se cierra como se espera, pondrá fin a los 36 años de historia de EA como empresa que cotiza en bolsa, que comenzó con sus acciones cerrando su primer día de cotización a 52 centavos ajustados por división.

La Oferta Pública Inicial (IPO en inglés) se produjo siete años después de que EA fuera fundada por el ex empleado de Apple William ‘Trip’ Hawkins, quien comenzó a jugar versiones analógicas de béisbol y fútbol hechas por ‘Strat-O-Matic’ cuando era adolescente durante la década de 1960.

El director ejecutivo, Andrew Wilson, ha estado al frente de la compañía desde 2013 y permanecerá en ese cargo, de acuerdo con el anuncio de la venta este lunes, mientras que su sede permanecerá en sus instalaciones actuales de Redwood City, California.

El interés de la familia presidencial en la venta de EA

El yerno de Trump está más que interesado en cerrar el trato, lo mismo que el propio presidente estadounidense, quien ha sido beneficiado en varias operaciones con capital saudita, entre ellos su empresa familiar ha recibido pagos de LIV Golf, por organizar los torneos de este circuito en sus clubes, luego que el PGA Tour canceló varios torneos como represalia por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 a manos de simpatizantes de Trump.

Kushner, director ejecutivo de Affinity Partners, dijo: “He admirado la capacidad (de EA) para crear experiencias icónicas y duraderas, y como alguien que creció jugando sus juegos, y ahora los disfruta con sus hijos, no podría estar más emocionado por lo que está por venir”.

Esta operación también es una respuesta a la venta de Activision Blizzard, uno de los mayores competidores de EA, a Microsoft por casi $69,000 millones de dólares en 2023, mientras que la competencia de los fabricantes de videojuegos móviles como Epic Games se ha intensificado.

Este es el segundo acuerdo de alto perfil entre Silver Lake y una empresa tecnológica en las últimas semanas. Silver Lake también forma parte de una nueva empresa liderada por Oracle, involucrada en un acuerdo cuyo objetivo es supervisar en Estados Unidos la operación de la plataforma TikTok, aunque aún no se han divulgado todos los detalles de esta transacción.

El golpe de EA a la industria de los videojuegos

Una vez que se concrete la privatización, EA podrá reestructurar sus operaciones sin preocuparse por las reacciones del mercado. Aunque sus videojuegos aún cuentan con una gran afición, sus ingresos anuales se han estancado durante los últimos tres ejercicios fiscales, oscilando entre $7,400 y $7,600 millones de dólares.

Mike Hickey de The Benchmark Company cree que el precio de oferta de 210 dólares por acción del acuerdo propuesto puede no alcanzar el valor intrínseco que representa la marca EA.

“Con Battlefield 6 a punto de lanzarse y una cartera de proyectos que podría sumar más de $2,000 millones de dólares en reservas incrementales para el año fiscal 28, el verdadero poder de ganancias de EA apenas está comenzando a emerger”, escribió.

Por ello, Hickey no está seguro de si la transacción beneficia a los accionistas: “La decisión del directorio de recomendar una venta a 210 dólares por acción sugiere una priorización de la certeza y el legado a corto plazo por sobre la maximización del valor para los accionistas a largo plazo”.

Pero Nick McKay de Freedom Capital Markets cree que la oferta tiene sentido porque la apreciación del precio de las acciones probablemente sea limitada dado que el éxito de sus franquicias deportivas y varios servicios de transmisión en vivo ya están en su mayoría incluidos en las acciones.

“El respaldo financiero y los recursos del consorcio de inversores deberían permitir a EA aumentar su enfoque en oportunidades de crecimiento a largo plazo que pueden haber sido vistas como demasiado riesgosas o costosas como empresa pública”, escribió en una nota de analista.

Las acciones de EA subieron un 4.5% el lunes después de haber subido un 15% el viernes cuando comenzaron los reportes de una posible adquisición. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre del año fiscal 2027, ya que todavía necesita la aprobación de los accionistas de EA.

