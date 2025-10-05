Goleada de Sevilla ante Barcelona destapa oleada de memes en redes

La goleada que propinó este domingo el Sevilla 4-1 al FC Barcelona en una nueva jornada de LaLiga española provocó una avalancha de memes en redes sociales, con muchos de ellos burlándose de la actuación de los catalanes.

El marcador, que se convirtió en el más amplio encajado por el FC Barcelona en lo que va de proceso para el técnico alemán Hansi Flick, fue un dominio claro de principio a fin del Sevilla, que terminó abriendo el marcador por intermedio del exjugador de los catalanes, Alexis Sánchez.

La actuación deplorable del FC Barcelona, la ocasión fallada por Robert Lewandowski desde el punto penal, el haber cedido el liderato al Real Madrid, entre otros, fue parte de lo más compartido con memes en las plataformas digitales.

Mira los mejores memes aquí:

El Barcelona en 4 días. pic.twitter.com/HRAyR23JDX — Gol Garra (@ElGolGarracol) October 5, 2025

Barcelona robbed Sevilla of a penalty and Lewandowski missed his penalty



Karma 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HoOCQy125c — 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚𝐬🏖️ (@NikolasRMFC) October 5, 2025

Los del Barcelona se burlaban del Madrid por recibir 5 goles del Atleti, hoy recibieron 4 del SEVILLA.



Los del Barcelona se quejaban de penales a favor del Real Madrid, hoy Lewandowski tuvo el penal para empatar el partido y lo falló.



🚬🚬🚬🚬🚬🚬 https://t.co/Fasz6RadEV — MT2 (@madrid_total2) October 5, 2025

Lewandowski with a tribute to his 5 Goals in eight minutes 🥹🙏 pic.twitter.com/4rpH2ADlvi — Hater Central (@TheHateCentral) October 5, 2025

Tuit para que todos nos riamos de la racha del FC Barcelona siendo humillados 2 veces seguidas.



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/JFld0BLs0L — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) October 5, 2025

Sigue leyendo: