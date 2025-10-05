Goleada de Sevilla ante Barcelona destapa oleada de memes en redes
La derrota del FC Barcelona los relegó a la segunda posicion de LaLiga, detrás del Real Madrid que venció este sábado al Villarreal
La goleada que propinó este domingo el Sevilla 4-1 al FC Barcelona en una nueva jornada de LaLiga española provocó una avalancha de memes en redes sociales, con muchos de ellos burlándose de la actuación de los catalanes.
El marcador, que se convirtió en el más amplio encajado por el FC Barcelona en lo que va de proceso para el técnico alemán Hansi Flick, fue un dominio claro de principio a fin del Sevilla, que terminó abriendo el marcador por intermedio del exjugador de los catalanes, Alexis Sánchez.
La actuación deplorable del FC Barcelona, la ocasión fallada por Robert Lewandowski desde el punto penal, el haber cedido el liderato al Real Madrid, entre otros, fue parte de lo más compartido con memes en las plataformas digitales.
Mira los mejores memes aquí:
