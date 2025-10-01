Memes se burlan del Barcelona tras caer al último minuto ante PSG
El tanto de Goncalo Ramos en el agregado mantuvo el invicto del PSG en las primeras dos jornadas de Champions League
El PSG sigue su paso acelerado en pro de repetir el título de la UEFA Champions League que consiguieron en la temporada 2024-2025 y este miércoles no fue la excepción, con una victoria 2-1 como visitante ante FC Barcelona que hicieron estallar los memes en redes sociales.
El gol del delantero portugués Goncalo Ramos durante un contragolpe en el agregado del encuentro selló el triunfo de los franceses y silenció por completo al Estadio Olímpico de Montjuic, que vio como el FC Barcelona dejó en el camino los tres puntos.
La derrota de los catalanes, el dominio de Nuno Gomes sobre Lamine Yamal y el ataque de los locales, el planteamiento de Luis Enrique, el tanto de Ramos y más fue parte de lo más debatido en redes sociales con memes.
Mira los mejores memes del partido aquí:
