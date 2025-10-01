Memes se burlan del Barcelona tras caer al último minuto ante PSG

El PSG sigue su paso acelerado en pro de repetir el título de la UEFA Champions League que consiguieron en la temporada 2024-2025 y este miércoles no fue la excepción, con una victoria 2-1 como visitante ante FC Barcelona que hicieron estallar los memes en redes sociales.

El gol del delantero portugués Goncalo Ramos durante un contragolpe en el agregado del encuentro selló el triunfo de los franceses y silenció por completo al Estadio Olímpico de Montjuic, que vio como el FC Barcelona dejó en el camino los tres puntos.

La derrota de los catalanes, el dominio de Nuno Gomes sobre Lamine Yamal y el ataque de los locales, el planteamiento de Luis Enrique, el tanto de Ramos y más fue parte de lo más debatido en redes sociales con memes.

Mira los mejores memes del partido aquí:

Nuno Mendes to Yamal every time they met on the pitch pic.twitter.com/gb8aMP0XVz — W (@_common_W_) October 1, 2025

El bolsillo de Nuno Mendes hoy en Barcelona #ChampionsLeague pic.twitter.com/qyRc4x7gcE — MT2 (@madrid_total2) October 1, 2025

que el barça de gracias a que el psg se ha presentado con los suplentes porque llega a estar toda su delantera y el barça se va con 5 goles en contra tú pic.twitter.com/ACibpI7pLC — Ainhoa (@ainhoasossa) October 1, 2025

“If we had faced PSG in that UCL final, we would have won” pic.twitter.com/CscOzsXYPu — Chelsea For life 💙💙 (@UCiento15228) October 1, 2025

Yo celebrando el gol de Gonçalo Ramos después de haberle mencionado hasta a sus antepasados desde 2022 por Portugal pic.twitter.com/uSQ2cJE4jV — ED7 (@theed7_) October 1, 2025

Sigue leyendo: