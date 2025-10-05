Imputan al futbolista Omar Bravo tras presunto abuso infantil

El exfutbolista y máximo goleador en la historia de Chivas de Guadalajara, Omar Bravo, que fue puesto bajo arresto por supuesto abuso infantil, fue imputado este domingo por la mañana en la primera audiencia correspondiente a la investigación por la denuncia del caso.

La Fiscalía General de Jalisco, en México, impuso privativa de libertad contra Bravo mientras continúan las investigaciones del caso por parte del ente encargado, en un arresto que permanecerá al menos hasta el viernes 10 octubre según dictan las leyes mexicanas.

Tras esa fecha un jurado decidirá si Bravo enfrentará juicio y será procesado por ser presunto abusador de una joven menor de edad, como reseñó el ente local en las investigaciones preliminares.

“De acuerdo con las investigaciones, se presume que Omar “N” (nombre para preservar la identiidad de Bravo) habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses. Las investigaciones en curso permitirán obtener mayores datos de prueba que permitan esclarecer los hechos”, explicó la Fiscalía de Jalisco en un comunicado.

Al momento de emitirse la imputación, la defensa de Bravo tendrá un total de 144 horas para imputar cualquier señalamiento.

“Con una carpeta de investigación integrada de manera adecuada, se expusieron los suficientes datos de prueba en la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, en la que la defensa del señalado se acogió a la duplicidad del término constitucional: 144 horas. Por este motivo, será hasta el 10 de octubre cuando se realice la audiencia donde se decidirá si se vincula a Omar “N” por el delito señalado”, expresa el resto del texto.

El futbolista es señalado de abusar de una niña de 11 años en 2019 tras una denuncia recibida en la Vicefiscalía de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes en México.

En la querella se cuenta que la víctima fue objeto de “tocamientos y proposiciones sexuales”, así como también de amenazas de violencia o maltrato físico, en argumentos que se sustentan con una supuesta grabación que confirma las acusaciones por parte de la menor.

Las acusaciones representan un duro golpe para Bravo, quien es recordado mayormente por ser el máximo artillero histórico de Chivas con 160 goles durante tres etapas diferentes mientras se mantuvo como futbolistas activos entre 2001 y 2020.