Kim Kardashian luce llamativo vestido y nuevo corte de cabello en París

La socialité Kim Kardashian dejó con el ojo cuadrado a propios y extraños en la Semana de la Moda de París 2025 al asistir al desfile de la colección Primavera/Verano 2026 de Maison Margiela luciendo un radical cambio en su apariencia que nadie esperaba.

La también empresaria y estrella de televisión, de 44 años, dejó atrás su característica melena larga y se presentó al evento con un corte pixie, un estilo de cabello corto que marca un giro drástico en su imagen y que de inmediato provocó comparaciones con su madre, Kris Jenner, quien es conocida por llevar este peinado durante décadas.

El corte pixie, un estilo definido por su longitud reducida en los laterales y la nuca, con mayor volumen en la parte superior, le otorgó a la exesposa de Kanye West un aire renovado y sofisticado, generando un sinfín de comentarios en redes sociales.

Para muchos de sus seguidores, este look podría significar un homenaje directo a la matriarca de la familia, mientras que otros lo interpretaron como una señal de reinvención personal en un momento en el que Kim continúa consolidando su influencia en la moda y los negocios.

Además de su cambio de peinado, Kim Kardashian también acaparó miradas al aparecer usando un llamativo vestido negro sin tirantes, ajustado al cuerpo, confeccionado en capas de tela semitransparente, que hizo resaltar sus famosas curvas.

Debido a que el diseño fue elegante y provocador, se convirtió en uno de los más comentados de la velada. Para completar su atuendo, Kardashian optó por zapatos descubiertos de tacón negro y un abrigo de cuero que llevó de manera informal sobre los hombros.

Como era de esperase, el impacto que provocó su nueva apariencia no se hizo esperar. Varios usuarios de redes sociales coincidieron en señalar que el nuevo look de Kim Kardashian refuerza su capacidad de sorprender y marcar tendencias en la industria de la moda y la belleza, incluso en un escenario tan competitivo como lo es la Semana de la Moda de París.

Con este radical cambio de imagen, Kim Kardashian vuelve a demostrar que no tiene miedo al qué dirán, y que más allá de las pasarelas y las cámaras, su figura sigue siendo sinónimo de estilo, audacia y reinvención constante.

