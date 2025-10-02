Kim Kardashian y Kris Jenner demandan a Ray J por difamación

Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, interpusieron una demanda por difamación contra el cantante Ray J, a quien acusan de inventar y difundir acusaciones falsas sobre supuestas investigaciones federales en su contra.

La demanda, de 13 páginas, fue presentada el miércoles ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y obtenida por Rolling Stone. En ella, Kardashian y Jenner alegan que Ray J, cuyo nombre real es William Ray Norwood Jr., ha buscado “apropiarse de los nombres de las demandantes y explotar su prominencia para beneficio propio” como parte de un intento por recuperar notoriedad pública.

Según los documentos, las acciones del cantante forman parte de “una campaña de acoso y difamación” destinada a generar publicidad para su carrera y a manifestar lo que describen como su “reconocida animosidad hacia la familia Kardashian”.

Como antecedente, la denuncia menciona la canción “I Hit It First”, publicada en 2013, interpretada en su momento como una referencia despectiva hacia Kardashian. Más recientemente, en mayo de este año, Ray J afirmó durante un especial transmitido en Fox/Tubi que Kim y Kris serían “blancos adecuados para cargos federales de crimen organizado”, llegando a declarar: “Si me hubieran dicho que las Kardashian estaban siendo acusadas de crimen organizado, lo creería”.

Además, el pasado 24 de septiembre, en una transmisión en vivo, intensificó su retórica al asegurar que “la ley federal RICO que estoy a punto de aplicarles a Kris y Kim está a punto de ser una locura” y que “vienen los federales son peor que Diddy”.

La demanda subraya que no existe evidencia alguna que respalde estas acusaciones, ni investigación federal ni proceso penal en contra de Kardashian o Jenner.

Kim Kardashian and Kris Jenner have sued R&B singer Ray J for defamation, claiming he "maliciously" defamed the women when he purportedly claimed that the duo were the subjects of a federal racketeering investigation. https://t.co/aRGfZAMpXD — Rolling Stone (@RollingStone) October 1, 2025

Los abogados de las demandantes, Alex Spiro y Michael Lifrak, calificaron las declaraciones del cantante como “descaradamente falsas” y “falsedades calculadas” con el objetivo de explotar la reputación de sus clientas, socavar sus negocios y causarles un daño emocional y reputacional significativo.

Además de difamación, la acción legal incluye un cargo por publicidad engañosa y solicita la reparación de daños reales y punitivos, cuya cantidad será determinada en un eventual juicio con jurado.

Por el momento, Ray J ni su equipo legal han emitido comentarios sobre la demanda.

