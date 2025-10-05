Sentencia de 18 años a joven de Queens tras robar un auto y dejar al dueño en coma por 11 meses antes de morir

Un sujeto de South Ozone Park fue condenado a 18 años de cárcel por robar un vehículo y luego causar un accidente que dejó a su propietario, que había estado aferrado al techo, en como por 11 meses, y finalmente murió.

El fallo del viernes en una corte de Queens se produce dos años después de que Mahindra Hansraj, de 19 años, robara un Lexus RX 2006 que le pertenecía a Tauree Thompson, de 29 años, dijo la Oficina del Fiscal de Distrito de Queens.

Thompson saltó del techo del auto mientras este estaba siendo robado poco antes de las 10:00 de la noche del 20 de febrero de 2023, manifestaron los fiscales.

Posteriormente, Hansraj se escapó pasando una luz roja en Lefferts Boulevard y chocó contra una boca para incendios en South Ozone Park, según el fiscal de distrito y reportó Gothamist.

Thompson sufrió una lesión cerebral traumática y estuvo 11 meses en coma antes de morir en enero del año pasado, indico el fiscal.

“Esperamos que la sentencia brinde un poco de consuelo a los seres queridos de Thompon mientras continúan lamentando su pérdida sin sentido”, señaló la fiscal de distrito Melinda Katz en un comunicado el viernes.

Asimismo, Hansraj se declaró culpable de homicidio en primer grado el mes pasado. Además, enfrentará cinco años de supervisión posterior a su liberación tras la condena de 18 años detrás de los barrotes de la prisión.

