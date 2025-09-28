Turista alemana atropellada y aplastada fatalmente, estaba en NYC con su esposo para celebrar su aniversario

La turista originaria de Alemania, que fue arrollada mortalmente por un conductor de miniván en Midtown estaba en Nueva York celebrando su aniversario de bodas junto con su esposo, quien también salió gravemente herido en el hecho, declaró una amiga de la pareja.

Identificados como Alexandra Sabine Lewalter Maric, de 50 años, y su esposo, de 55, celebraban 23 años de casados con un viaje a la ciudad de Nueva York. Ambos empezaron su visita tomando un crucero desde Nueva York con Virgin Voyages. Pero su soñado viaje de amor terminó en tragedia, apenas dos días después de su aniversario, en el terrible accidente justo a las afueras de la biblioteca pública de la calle 42.

“Volaron a Nueva York y allí comenzaron el crucero”, expresó Udo Meixner, de 56 años, periodista en Alemania del Nordbayerischer Kurier y amigo de la víctima desde la adolescencia. Luego del crucero, querían quedarse en la ciudad de Nueva York un par de días. Querían celebrar su aniversario de bodas. Se casaron el 22 de septiembre de 2002.

El matrimonio estaba en un cruce peatonal de la calle 40 Este, al oeste de la Quinta Avenida, a las 2:40 de la madrugada aproximadamente del miércoles, cuando una miniván azul grisácea que estaba en la intersección retrocedió, aplastando a la pareja contra un camión de carga que estaba detenido en el semáforo detrás de ellos, dijeron las autoridades.

Lewalter Maric fue declarada muerta en la escena, mientras los testigos conmocionados declararon que casi fue decapitada en la calle.

“Nosotros, sus amigos aquí en Alemania, todavía estamos conmocionados, por supuesto. Es muy difícil de creer”, señaló Meixner. “Este accidente fue tan absurdo e insensato…”

El esposo, con el cráneo fracturado y sangrando por la cabeza y el hombro, fue visto intentando alcanzar a su esposa sin vida mientras yacía en el asfalto sin moverse, explicó un vendedor de frutos secos que presencio el sangriento atropello.

German tourist killed in terror attack in NYC while celebrating wedding anniversary with husband. Mohammed Abouzaid, 40, was arrested in crash that killed, Alexandra Sabine Lewalter Maric, 50, and left her husband, Udo Lewalter, 55, with a head injury.https://t.co/Jg3xzQain3 — Blue Lives Matter (@RetiredNYCPD) September 26, 2025

“Estaba boca abajo en el suelo, con la cabeza aplastada, como decapitada”, manifestó el vendedor, de 28 años. “El hombre sangraba por la cabeza y el hombro; intentaba alcanzarla, pero estaba muerta”.

“La mujer cruzaba con el hombre. Había un coche en el paso de peatones. El semáforo estaba en amarillo y [el conductor] estaba atascado”, apuntó Rosa Paredes, de 38 años, quien también vio el terrible incidente.

“El camión vino como si quisiera pasarse el semáforo también. La miniván retrocedió; fue muy rápido, estaban aplastados. Estaban en el suelo. Ella murió al instante. La sangre salpicó por todas partes. Fue horrible“.

El esposo fue llevado de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (EMS) al Hospital Bellevue, donde recibió tratamiento por una fractura de cráneo y probablemente sobrevivió, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El hombre detrás del volante de la miniván, identificado como Mohammed Abouzaid, de 40 años, escapó del sitio antes de quedar atrapado en el tránsito en la esquina de la calle 38 oeste y la Octava Avenida, donde fue capturado, indicaron los funcionarios.

De acuerdo con la policía, la miniván tenía una matrícula de Mississippi en la parte delantera y una placa personalizada de “Times Square” en la parte de atrás, informó Daily News.

Abouzaid, residente de El Bronx, fue acusado de abandonar el lugar de un accidente y dos cargos menores por no cede el paso a un peatón con derecho de paso.

El cargo principal conlleva una probable pena de hasta siete años de cárcel y una multa de hasta $5,000 dólares. Un juez concedió la petición de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, de una fianza de $25,000 dólares en efectivo o de $75,000 dólares.

Abouzaid debe regresar a la corte el próximo el 30 de septiembre.

Meixner indicó que Lewalter Maric era una amante de la música y disfrutaba ir a conciertos desde que se conocieron a los 16 años. Creció en Selb, un pueblo de Alta Franconia, antes de mudarse a Würzburg y Colonia, añadió. Trabajaba en Apple en Hamburgo.

“Alex siempre estaba alegre y llena de vida; nunca la vi tener un mal día”, expresó su amiga. “Siempre que viajaba a Hamburgo con mi familia, nos reuníamos y, por supuesto, celebrábamos los buenos tiempos”.

Lewalter Maric y su esposo se conocieron en Hamburgo, concluyó.

Sigue leyendo: