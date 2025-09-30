Dos adolescentes ciclistas mueren arrolladas en NJ; conductor arrestado tras huir

Dos adolescentes que iban en bicicleta murieron tras ser atropelladas por un vehículo que se dio a la fuga ayer en una tranquila zona residencial en Cranford, Nueva Jersey.

Las dos menores fueron atropelladas alrededor de las 5:30 p.m. cerca de las avenidas Burnside y Lincoln. Ambas víctimas fallecieron horas más tarde. Ni sus nombre ni edades han sido revelados.

El presunto conductor huyó del lugar, pero posteriormente fue encontrado y puesto bajo custodia. No se han informado detalles sobre su identidad y la investigación continúa para determinar si la colisión fue accidental o intencional.

En el tranquilo barrio residencial de Cranford, los vecinos se apiñaron, horrorizados por lo sucedido. Los residentes de Burnside Avenue describieron el chirrido de neumáticos y dijeron que el exceso de velocidad es un problema grave en la zona.

“Al principio, pensé que era un tiroteo porque vi gente yendo en todas direcciones”, dijo a ABC News la vecina Cathy Donlin. “Estaba en casa y escuchó un auto que iba muy rápido por la calle”, agregó Clare Garambone. “Y entonces sonó como un accidente… La gente iba demasiado rápido por la calle y da mucho miedo”.

“Es extremadamente lamentable que tengamos chicos que simplemente intentan caminar por el barrio, divertirse y montar en bicicleta”, lamentó el vecino Keegan Parkhill. “Es decir, ya ni siquiera se puede hacer eso sin un conductor distraído”. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada una turista alemana murió y su esposo resultó gravemente herido tras ser atropellados por un vehículo a media tarde en la famosa 5ta Avenida de Nueva York. A mediados de este mes Pedro Chavaz fue fatalmente arrollado en Nueva Jersey y la policía estuvo pidiendo la ayuda del público para ubicar al conductor que huyó de la escena.

El mes pasado Stephanie Muñoz (40) falleció atropellada por un conductor que rebasó ilegalmente a otro vehículo en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. También en agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden (NJ).

A fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.