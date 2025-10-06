Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México 3

Aldo de Nigris, el modelo e influencer regiomontano de 26 años, se convirtió en el ganador de la tercera edición de La Casa de los Famosos México, llevándose a casa el premio de $4 millones de pesos. El joven, quien es sobrino de Poncho de Nigris y miembro de una reconocida familia de futbolistas, fue una de las grandes revelaciones del reality show.

Con un total de 19 millones 139 mil 638 votos, el llamado “Niño bien” supo conquistar al público gracias a su carácter tranquilo, su sencillez y su lealtad dentro de la casa, cualidades que lo posicionaron como uno de los favoritos desde que comenzó programa.

El segundo lugar fue para la actriz Dalilah Polanco, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Abelito, quienes también se ganaron el cariño del público tras más de dos meses de convivencia bajo el mismo techo.

En total, los finalistas permanecieron 71 días de encierro, en una temporada que mantuvo a millones de espectadores pendientes. De acuerdo con cifras oficiales, más de 132 millones de personas siguieron el desarrollo del programa, los conflictos, alianzas y emociones que protagonizaron los 15 participantes que formaron parte de esta tercera entrega.

Durante las semanas que duró la competencia, La Casa de los Famosos México contó con apariciones especiales de artistas como El Bogueto, Sebastián Yatra, Piso 21 y Grupo Firme, quienes aportaron momentos musicales y de convivencia con los habitantes.

Con esta victoria, Aldo de Nigris se suma a Mario Bezares y Wendy Guevara como parte de la lista de ganadores del fenómeno televisivo que ha logrado consolidarse como uno de los programas más vistos.

Cabe señalar que tras el éxito de esta temporada, la producción del reality adelantó una cuarta edición para 2026, además de revelar que ya hay un habitante confirmado, situación que ha comenzado a generar expectación entre los seguidores del programa.

¿Qué famosos estaría confirmado para la temporada 4 de LCDLFM? 🤯 https://t.co/lWWdeaRj7A pic.twitter.com/jaYiRyGRok — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) October 2, 2025

