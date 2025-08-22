Ninel Conde dice que va a terapia tras su paso en ‘La Casa de los Famosos México’

Recién salida de ‘La Casa de los Famosos México’, Ninel Conde fue cuestionada por la prensa, y durante su encuentro con los medios, sorprendió al confesar que adaptarse nuevamente a la vida cotidiana le ha costado más de lo que imaginaba.

Tras tres intensas semanas dentro del reality, la actriz y cantante reconoció que el cambio de ambiente la ha dejado un tanto “desubicada” y en proceso de “adaptarse a esta nueva realidad”, por lo que reveló que ha tenido que recurrir a ayuda profesional.

“¿Cómo estoy? Desubicada, procesando mucha información. Todavía no me termino de adaptar a esta realidad. Estoy en eso y estoy trabajando duro para ya reincorporarme de lleno a mis actividades cotidianas. Una psicóloga me está ayudando mucho en esta transición. Ha sido fuerte el cambio de ambiente de todo esto”, aseguró.

Para finalizar, el llamado ‘Bombón Asesino’ dijo estar sumamente agradecida y conmovida por el apoyo que recibió de sus seguidores durante su participación en el reality show, además de que reveló que en los próximos días viajará a Medellin para dar un show con otros cantantes colombianos de música urbana.

El pasado domingo 17 de agosto marcó el final de la participación de Ninel Conde en ‘La Casa de los Famosos México’, donde se convirtió en la tercera eliminada. Su salida generó gran repercusión mediática, ya que era vista como una de las concursantes más sólidas para llegar a la final; no obstante, también fue objeto de fuertes críticas a raíz de las controversias en las que se vio envuelta.

