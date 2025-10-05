Lorena Herrera opina de la participación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 

Lorena Herrera fue entrevistada recientemente y le preguntaron qué le pareció la participación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México, pues tuvo una mediática eliminación al haber comentarios de que supuestamente el ‘Bombón Asesino’ decidió salirse de este proyecto.

La participante de ‘Top Chef VIP’, de la cadena Telemundo, comentó: “Yo creo que no le fue bien para algunas personas, pero hubo mucha gente que le gustó lo que ya hizo, se divirtieron mucho con ella y todo”.

La artista explicó que para los artistas que ya tienen un nombre consolidado en la industria del entretenimiento, el formato del reality puede ser un arma de doble filo.

Lorena Herrera habla de Ninel Conde

“A veces lo tienes que pensar mucho y a veces la mejor decisión, es decir no”, afirmó.

Otro de los participantes de los que habló fue de Facundo, quien también salió del programa de telerrealidad. “Lamentablemente los tiempos van cambiando y sí, yo creo que el humor de las nuevas generaciones es muy diferente. Hay cosas que hacemos las generaciones de los 90 o 2000 y la gente ya no las entiende, se las toma literal. Es otro humor, yo a veces tengo que pensar mucho lo que voy a decir, porque las nuevas generaciones no las entienden”, afirmó.

En la entrevista, explicó que Top Chef VIP ha sido todo un reto debido a que le ha tocado cocinar alimentos que no consume. “Me dicen sal de tu zona de confort y cómo salgo si precisamente estoy cocinando carne, puerco, cosas que yo no como. Pero bueno, nunca le das gusto a nadie”, destacó.

Adelantó también que este 6 de octubre lanzará un tema musical, demostrando cómo sigue asumiendo proyectos para fortalecer aún más su carrera.

