Cómo las decoraciones de Halloween pueden aumentar el valor de tu casa

Cada otoño, Tarrytown, un pintoresco pueblo en el condado de Westchester ubicado a una hora al norte de la Ciudad de Nueva York, se transforma en el epicentro de las celebraciones de Halloween. Con un elaborado desfile que incluye la aparición especial del Jinete Sin Cabeza, esta comunidad junto al río Hudson atrae a miles de visitantes de todo el país que buscan experimentar la magia del lugar que inspiró la famosa historia de Washington Irving, “La Leyenda de Sleepy Hollow”.

“Halloween es nuestra atracción estrella”, afirma Marcene Hedayati, corredora principal de Corcoran Legends Realty. Aunque la primavera y el verano suelen ser las temporadas más activas para la compra de viviendas en todas partes, las encantadoras decoraciones de Halloween y las celebraciones comunitarias pueden hechizar a los compradores durante el otoño.

Los expertos en bienes raíces coinciden en que más allá de simplemente “decorar tu hogar de forma espeluznante”, la mayoría de los compradores buscan vecindarios donde exista una buena cantidad de actividades comunitarias. “Dada la historia de nuestra área, especialmente durante Halloween, los futuros residentes disfrutan de la energía que los pueblos junto al río Hudson emanan”, explica Hedayati.

El poder de la decoración estratégica

Incluso si no vives en un pueblo oficialmente temático de Halloween, algunas decoraciones bien ejecutadas durante la temporada otoñal (y quizás un tazón de dulces en las casas abiertas de octubre) pueden recorrer un largo camino con los compradores potenciales.

Bob Berriz, director de Berriz Design Build en Virginia, comparte un ejemplo revelador de una casa victoriana que su equipo vendió durante el otoño. Los robles maduros y los porches envolventes la convirtieron en la candidata perfecta para abrazar la temporada espeluznante.

“Al colocar calabazas iluminadas a lo largo del camino, luces naranjas en los árboles y algunas telarañas, creamos un ambiente que atrajo 3 ofertas en un fin de semana”, recuerda Berriz. “Los nuevos propietarios han continuado con la tradición desde entonces”.

Aumentando el atractivo exterior de tu propiedad

Decorar para Halloween ayuda a los posibles compradores a imaginar los recuerdos que crearán en el hogar, según Andie Fusco de Four Seasons Sotheby’s International Realty en Manchester, Vermont. Además, ofrecer delicias locales de temporada durante una casa abierta es un toque agradable.

“Algunos de mis favoritos al organizar casas abiertas son manzanas locales, porciones envueltas individualmente de queso cheddar de Vermont y donas de sidra”, añade Fusco. Las velas a base de soja con un aroma otoñal suave, como manzana, canela o calabaza, también pueden crear una sensación acogedora.

Para aumentar el atractivo exterior de tu hogar, enfócate en decoraciones que realcen su exterior y tu jardín, sugiere Niki Conte, diseñadora principal de Northshire Living, una firma de remodelación de servicio completo en Vermont. Los inflables y decoraciones grandes pueden ser distractores, pero las calabazas, la paja y las flores de otoño tienen un atractivo más amplio.

Grandes inflables y calaveras pueden ahuyentar a posibles compradores de tu propiedad. (Foto: Shutterstock)

Tradiciones vecinales que suman valor

Si eres comprador, querrás conocer las tradiciones navideñas en tu posible vecindario. En Manchester, Vermont, por ejemplo, todo el pueblo es entusiasta sobre la festividad, pero hay una calle en particular que recibe donaciones del resto del pueblo y se desborda en la noche de Halloween, explica Conte, información que los agentes inmobiliarios inteligentes transmiten a los recién llegados.

Las calles con tradiciones navideñas bien conocidas probablemente también tienen un fuerte sentido de comunidad, lo cual puede ser un atractivo especial para muchos compradores potenciales, especialmente familias jóvenes.

Cuando la decoración espeluznante va demasiado lejos

Deja la sangre falsa, los zombis, las máquinas de sonido y la niebla para las casas embrujadas profesionales, porque ese tipo de decoraciones podrían disuadir a los compradores, advierten los expertos. Los esqueletos gigantes de Costco y Home Depot pueden ser éxitos entre los entusiastas de Halloween, pero debes omitirlos si tu casa está en venta.

La estética no es la única razón tampoco. Una vez que hayas aceptado una oferta en la casa que estás vendiendo, el comprador contratará a un inspector para examinar toda la propiedad, señala Lauren Hurwitz, agente licenciada en Compass en Nueva York. Demasiadas decoraciones, especialmente las de gran escala colgando en un techo o en el revestimiento, no son una gran idea porque pueden obstaculizar la capacidad del inspector de dar una evaluación completa y justa del hogar.

Yawar Charlie, director de la división de propiedades de lujo en Aaron Kirman Group, Christie’s International en el sur de California, recuerda uno de sus listados más memorables: una casa propiedad de alguien profundamente involucrado en lo oculto. Para el vendedor, Halloween no era un evento estacional, sino un estilo de vida durante todo el año que le daba a la casa un ambiente gótico.

“Cuando el carácter inherente de una casa ya es dramático, las decoraciones exageradas pueden complicar la venta, haciendo más difícil que los compradores potenciales se imaginen a sí mismos en el espacio”, explica Charlie.

Como comisionado de preservación histórica de West Hollywood, Charlie ha visto cómo los vecindarios con un estilo arquitectónico cohesivo abordan la decoración de Halloween. En estas áreas, los residentes a menudo se apegan a un tema que complementa el carácter histórico de sus hogares. Verás muchas calabazas iluminadas y telarañas, pero nada demasiado excesivo.

Consejos finales para vendedores

El consejo general de Charlie para los propietarios que buscan vender durante la temporada de Halloween es mantener las decoraciones sutiles. “Si conviertes tu casa en un set completo de película de terror, los compradores podrían irse pensando que acaban de caminar por una casa embrujada en lugar de visualizar su futura sala de estar”, dice.

“Mantenlo lindo, no espeluznante, y deja que la casa brille”, concluye el experto.

En el competitivo mercado inmobiliario de Nueva York y sus alrededores, cada detalle cuenta. Las decoraciones de Halloween, cuando se hacen correctamente, pueden ser ese toque especial que convierte a los visitantes casuales en compradores serios, siempre y cuando mantengas el equilibrio perfecto entre festivo y funcional.

