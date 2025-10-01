Tours de fantasmas en Nueva York: misterio, historia y escalofríos en Halloween

Nueva York es una ciudad con tanta relevancia histórica como cualquier otra en Estados Unidos. Su peso en negocios, gastronomía, cultura y entretenimiento la convierte en un destino único. Sin embargo, hay un aspecto menos conocido de la Gran Manzana que cobra vida en esta época del año: su faceta embrujada.

Con la llegada de octubre y la cercanía de Halloween, Nueva York se llena de recorridos que invitan a descubrir leyendas, casas históricas y rincones donde se dice que los espíritus todavía merodean. Se trata de tours de fantasmas y mansiones embrujadas que permiten a turistas y locales adentrarse en historias escalofriantes mientras recorren algunos de los lugares más icónicos de la ciudad.

Desde casas coloniales hasta parques cargados de misterio, pasando por ruinas hospitalarias y museos con actividad paranormal, estos tours, recomendados por el sitio Pix11, combinan historia y suspenso en dosis perfectas para quienes buscan emociones fuertes.

5 tours fantasmagóricos que debes hacer en Nueva York en Halloween

1) Greenwich Village Ghost Tour

Uno de los recorridos más populares es el Greenwich Village Ghost Tour, que explora el lado más sombrío de este famoso vecindario. A lo largo del paseo, los visitantes descubren relatos de apariciones, tragedias y sucesos inexplicables mientras caminan por calles cargadas de historia. El punto más inquietante es Washington Square Park, considerado por muchos como uno de los lugares más embrujados de la ciudad.

El tour es guiado por un anfitrión especializado, descrito como “ghost host extraordinaire”, quien se encarga de relatar historias con un estilo envolvente y dramático. La mezcla de narración teatral y hechos históricos convierte este paseo en una experiencia que combina cultura, misterio y entretenimiento.

En este enlace, puedes comprar tus boletos para este curioso recorrido.

2) Morris Jumel Mansion

La Morris Jumel Mansion, ubicada en Upper Manhattan, es la residencia más antigua que sigue en pie en la isla. Construida hace más de 260 años, fue utilizada como cuartel general de George Washington durante la Revolución Americana. Pero más allá de su relevancia histórica, lo que atrae a cientos de visitantes cada año son las leyendas que envuelven a su propietaria más célebre, Eliza Jumel.

Se dice que Eliza perdió a 2 esposos en circunstancias trágicas: uno murió tras caer sobre un tridente, y el otro falleció el mismo día en que se firmó el divorcio. Hoy en día, quienes visitan la mansión aseguran sentir presencias extrañas y escuchar ruidos inexplicables en sus pasillos. Los interesados pueden recorrerla con visitas guiadas o autoguiadas a través del sitio oficial.

3) NYC Gangsters & Ghosts Tour

El NYC Gangsters & Ghosts Tour ofrece una experiencia distinta al unir 2 mundos inesperados: el crimen organizado y lo paranormal. Este recorrido de 2 horas lleva a los visitantes a través de Chinatown, Little Italy, The Five Points y zonas cercanas a Washington Square Park, donde confluyen historias de gánsteres y fantasmas.

La combinación de relatos sobre mafias históricas con leyendas sobrenaturales lo convierte en uno de los tours más atractivos para quienes buscan una visión alternativa de la ciudad. Es un paseo que no solo entretiene, sino que también revela detalles poco conocidos del pasado oscuro de Nueva York.

Si te interesa, puedes adquirir tus tickets en este sitio.

4) El Smallpox Hospital en Roosevelt Island

En Roosevelt Island se encuentran las ruinas del Smallpox Hospital, un lugar que no ofrece un recorrido guiado tradicional, pero cuya historia resulta estremecedora. Este edificio, hoy cubierto de hiedra, funcionó en el siglo XIX como hospital para pacientes con viruela y, posteriormente, como escuela de enfermería.

Las paredes en ruinas transmiten una atmósfera lúgubre y cargada de misterio. Aunque se trata de un espacio abierto, caminar entre sus restos es una experiencia inquietante, ideal para los amantes de la fotografía urbana y la historia sombría.

5) Merchant’s House Museum

Otro de los lugares que goza de fama embrujada es el Merchant’s House Museum, en el centro de Manhattan. Allí se realizan los “Super Spooky Candlelight Ghost Tours”, recorridos a la luz de las velas que exploran las décadas de actividad paranormal reportadas en la casa.

La familia Tredwell habitó la propiedad durante casi un siglo, y al menos 8 de sus miembros murieron dentro de la vivienda. Visitantes y empleados afirman haber escuchado portazos, pasos en habitaciones vacías y voces en plena noche. La atmósfera del museo y su oscuro pasado lo convierten en uno de los sitios más aterradores de Nueva York.

Puedes adquirir tus entradas con antelación en su sitio web oficial.

Una cara diferente de la Gran Manzana

Más allá de sus rascacielos, su vibrante vida nocturna y su papel como capital cultural del mundo, Nueva York también ofrece un costado sombrío y misterioso. Estos tours de fantasmas y mansiones embrujadas no solo son una atracción turística, sino también una forma de conocer la historia de la ciudad desde una perspectiva distinta.

Con Halloween como telón de fondo, las calles, casas y parques de Nueva York se convierten en escenarios perfectos para quienes buscan emociones fuertes. Ya sea siguiendo los pasos de George Washington en una mansión colonial, explorando las ruinas de un hospital o caminando entre las sombras de Greenwich Village, la experiencia promete dejar huellas imborrables.

Sigue leyendo:

* Halloween, la noche cuando Nueva York supera su propia desfachatez

* Nuevas creaciones de Halloween en Burger King: ¡Descubre el Menú Monstruoso!

* Los mejores destinos en Estados Unidos para disfrutar de Halloween