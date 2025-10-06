Dominicano David Ortiz se burla de Derek Jeter y Alex Rodríguez tras derrotas de New York Yankees [Video]

Después de perder los dos primeros juegos de la Serie Divisional ante los Toronto Blue Jays, el ambiente en los New York Yankees se ha tornado tenso y la presión no deja de aumentar.

En medio de ese escenario, un viejo conocido del equipo, y uno de sus más acérrimos enemigos, David Ortiz, decidió aprovechar la ocasión para lanzar una broma que encendió las redes sociales.

El exjugador, ahora analista en el programa MLB on Fox, no perdió la oportunidad de burlarse de sus archirrivales luego de que estos cayeran en una posición complicada, perdiendo 0-2 en la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Toronto Blue Jays.

La burla de Ortiz fue particularmente notable porque ocurrió mientras estaba sentado en el set de televisión junto a dos de las figuras más emblemáticas de los Yankees: Derek Jeter y Alex Rodríguez, lo que generó un interesante y entretenido debate que no pasó desapercibido para los fanáticos.

Tras la contundente derrota de los Yankees por 13-7 en el Juego 2 en el Rogers Centre, que dejó al equipo al borde de la eliminación, Ortiz desató su picardía. Con el marcador global en su contra y la moral baja en el Bronx, la leyenda dominicana no dudó en expresar lo que pensaba sobre las posibilidades de una remontada.

“Pueden resucitar a Jesús y aun así se van a ir a Cancún”, soltó Ortiz sin filtro, un comentario que insinuaba que el receso de temporada era inevitable para Nueva York. “Se acabó. Está finiquitado, para que lo sepan. Esta alineación de los Toronto Blue Jays no está jugando”, sentenció, dejando claro que veía muy difícil un cambio de rumbo en la serie.

Respuestas de Jeter y Rodriguez

El comentario provocó una reacción inmediata de sus compañeros: Alex Rodríguez estalló en carcajadas, mientras que Derek Jeter también se río de buena gana, transformando el debate en una conversación más liviana.

Jeter, al parecer, intentó intervenir o hacer un comentario optimista, pero rápidamente se dio cuenta de lo que se avecinaba. “No digas nada”, intentó adelantarse Jeter antes de que la mesa volviera a romperse en risas ante la inminente broma de Ortiz.

“Déjame decirles”, continuó Ortiz. “Los quiero mucho, pero la única oportunidad que tienen los Yankees es si tú, Mariano Rivera, Andy Pettitte y A-Rod regresan y juegan”.

Yankees al borde del abismo

Con el marcador global 0-2 en una serie al mejor de cinco, los Yankees se encuentran contra la pared. Necesitan ganar los próximos tres juegos para avanzar a la Serie de Campeonato, una hazaña que parece complicada ante unos Blue Jays inspirados, liderados por Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette.

El comentario de David Ortiz no fue casualidad. Desde sus días como jugador, el dominicano disfrutaba vencer a los Yankees, especialmente en postemporada.

Su frase recordó aquellos duelos épicos de los años 2000, cuando él, junto a Manny Ramírez y compañía, le dieron a Boston su histórica remontada en 2004 tras ir abajo 0-3 en la Serie de Campeonato.

