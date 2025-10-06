Futbolista brasileño Everton Ribeiro reveló que padece cáncer de tiroides a los 36 años

El futbolista brasileño Everton Ribeiro conmocionó al mundo de fútbol, tras revelar que padece cáncer de tiroides.

El actual capitán del Bahía y quien fuera una de las figuras centrales del Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2019, reveló recientemente que fue diagnosticado con cáncer de tiroides y que ya fue sometido a una intervención quirúrgica, según informó en sus redes sociales.

El mediocampista ofensivo de 36 años compartió la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En la imagen, se lo ve acompañado por su esposa y sus dos hijos frente al Cristo Redentor.

En el mensaje, Ribeiro expresó: “Hola, amigos. Necesito compartir una noticia con ustedes. Hace aproximadamente un mes me diagnosticaron cáncer de tiroides. Hoy me sometí a la cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de todos ustedes. Gracias por cada oración y por el cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia. Estoy seguro de que vamos a ganar juntos esta nueva batalla”.

Ahora juega en el Bahía

A sus 36 años, Everton Ribeiro mantiene la titularidad y la cinta de capitán en el Bahía, equipo dirigido por Rogério Ceni, reconocido como el arquero con más goles en la historia del fútbol.

Bajo la conducción de Ceni, el conjunto bahiano se ubica en la quinta posición del Brasileirao con 43 puntos, lo que lo coloca en zona de repechaje para la próxima edición de la Copa Libertadores.

En su último encuentro, el Bahía superó por 1 a 0 al Flamengo en el estadio Fonte Nova. Con la misma cantidad de puntos figura el Mirassol, otra de las sorpresas del torneo, mientras que el Botafogo ocupa el cuarto lugar, también con 43 unidades, pero con mejor diferencia de gol.

Durante su etapa en el Fla, Everton Ribeiro obtuvo un total de 11 títulos, entre los que destacan 2 Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana. A comienzos de 2024, el mediocampista se sumó a Bahía, donde continúa su carrera profesional a los 36 años.

Seguir leyendo:

MLS: Reportan que Gerardo “Tata” Martino será entrenador de Los Ángeles FC

Artículos de Diego Maradona serán puestos en subasta

Omar Bravo seguirá en prisión preventiva en la cárcel donde se fugó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán