Hallan muerto a sacerdote en México tras ser reportado como desaparecido

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó la muerte de un sacerdote que había sido reportado como desaparecido desde el 4 de octubre. Las autoridades iniciaron una investigación de homicidio calificado, mientras la Diócesis de Chilpancingo compartió su dolor tras la muerte del sacerdote.

Las autoridades del estado de Guerrero confirmaron la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, que fue reportado como desaparecido desde el pasado sábado. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero, publicaron un cartel con los rasgos físicos del cura.

Inician investigación por homicidio

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri”, indicaron.

La Diócesis de Chilpancingo envió un comunicado a través de redes sociales para lamentar la muerte del padre Bertoldo. “El Consejo patronal informa con profundo dolor a nuestra comunidad parroquial y comunidades vecinas, que lamentablemente nuestro párroco Bertoldo Pantaleón Estrada a partido a encontrarse con nuestro señor. Pedimos que encomienden sus oraciones por su alma y para que la paz esté en nuestro estado”.

Diarios locales informaron que el cuerpo del cura fue hallado en el kilometro 199 de la carretera federal México–Acapulco. Al parecer fueron los pobladores del lugar quienes dieron aviso a las autoridades.

“Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables”, compartió la fiscalía estatal.

Exigen esclarecer la muerte del cura

El diario Universal reportó que la Compañía de Jesús en México exigió que las autoridades de Guerrero esclarezcan el asesinato del sacerdote, cuyo cuerpo fue trasladado a Chilpancingo este lunes por la noche.

La Iglesia católica en México ha perdido a una docena de sus sacerdotes desde 2018 en hechos ligados a la violencia del crimen organizado, reportó DW. El 20 de octubre de 2024 fue baleado el sacerdote indígena y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez en el estado de Chiapas.

Otro crimen que desató una condena internacional fue el de los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados dentro de su templo en el estado de Chihuahua (norte) el 20 de junio de 2022, recordó la misma agencia de información.

