Hombre de Chicago acusado de grabar a una persona en el baño de una iglesia

El fiscal del estado del condado de DuPage, Robert Berlin, y el jefe de policía de Addison, Roy Selvik, anunciaron que un hombre de Chicago fue acusado de grabar en secreto a otro individuo en el baño de la Iglesia en Addison.

El sospechoso fue identificado como Steven Segura, 28 años, llegó al Tribunal de Aparición, luego de ser acusado de un cargo de grabación de vídeo no autorizada. Tras su comparecencia en el tribunal, Segura fue puesto en libertad, según lo exigido por la ley, dijo el fiscal en un comunicado.

Libertad bajo condiciones

El juez dictó una serie de condiciones sobre la liberación de Segura y las cuales incluyen no tener contacto con la víctima y no entrar en la Iglesia de Dios, ubicada en 1125 W. Carretera del Ejército, Addison.

El fiscal Berlín compartió que en la denuncia presentada contra Segura, se afirma que el 30 de agosto de 2025, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, el sospechoso “ubicó un dispositivo de grabación en un baño público” de la iglesia “colocándolo de manera que podría capturar a personas mientras estaban desnudas”.

Califican como “inquietante” el caso

La denuncia también afirma que “una víctima se identificó positivamente como la persona que fue grabada en dicho dispositivo mientras usaba el baño”.

“Las acusaciones de que el Sr. Segura colocó un dispositivo de grabación de vídeo en el baño de la iglesia y luego grabó a un individuo son muy inquietantes”, dijo Berlín. “Elogio al Departamento de Policía de Addison por sus esfuerzos en este asunto que llevó a la acusación del acusado”.

La Unidad Forense Digital del Sheriff del Condado de DuPage Mendrick, así como a los Fiscales Adjuntos del Estado Sandi Tanoue y Heather Misura trabajaron en el caso, que el fiscal calificó de “inquietante”.

“Violó la confianza de la comunidad”

Por su lado, el jefe de la policía Roy Selvik aseguró que “la idea de que alguien cometiera este acto en un lugar de culto es muy preocupante. Las presuntas acciones del Sr. Segura han violado la confianza de nuestra comunidad, y estamos agradecidos por la ayuda del fiscal del estado Bob Berlin y la Unidad Forense Digital del Sheriff del Condado de DuPage”, agregó.

La próxima comparecencia en la corte de Steven Segura está programada para el 20 de octubre, y se presentará frente a la jueza Margaret O’Connell.

La investigación sobre el asunto continúa. Cualquier persona que tenga información se puede contactar con el Departamento de Policía de Addison al (630) 543-3080.

