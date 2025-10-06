Illinois demanda a la administración Trump para bloquear despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

El estado de Illinois presentó este lunes una demanda contra la administración Trump con el fin de impedir el traslado de efectivos militares en Chicago, medida que surge en respuesta a la orden del presidente Donald Trump de movilizar tropas de la Guardia Nacional.

La reciente demanda fue interpuesta luego de que la administración federal concretara el despliegue de 400 soldados procedentes de Texas con destino a Chicago.

Un memorando interno del Departamento de Defensa, divulgado el domingo a través de un documento judicial relacionado con la demanda de Oregón, reveló la orden presidencial. La misiva detalló que el mandatario había dispuesto el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a Chicago, Portland y, podría llegar a “otros lugares donde sea necesario”, informó The Hill.

Principios fundamentales están “en peligro”, señala la demanda

El recurso judicial presentado por los funcionarios de Illinois y Chicago argumentó que la autoridad del presidente para involucrar a las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna contraviene límites esenciales del derecho estadounidense. La demanda sostiene que los principios fundamentales que regulan la participación militar en asuntos domésticos se encuentran “en peligro” ante las órdenes de la Casa Blanca, informó NBC News.

“El pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debería vivir bajo la amenaza de ocupación por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, particularmente no simplemente porque el liderazgo de su ciudad o estado haya caído en desgracia ante un presidente”, escribió la Fiscalía General de Illinois.

“Las acciones ilegales de la administración Trump ya han sometido y están sometiendo a Illinois a un daño grave e irreparable”, precisó la demanda.

Gobernador de Illinois cataloga de “invasión” la medida de Trump

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, calificó la decisión del presidente Trump como una “invasión” durante una declaración emitida el domingo por la noche, e instó a los ciudadanos a manifestar su rechazo a esta medida.

Además de Illinois, se han presentado impugnaciones legales similares en ciudades como Los Ángeles y Washington, D.C., en contra del uso de la fuerza militar en asuntos civiles a nivel nacional.

Durante el domingo, una jueza nominada por Trump bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, con el argumento de que la medida no se correspondía con la magnitud de las protestas en la ciudad.

Sigue leyendo:

– Abogado boricua acusado de tirotear una filial de la cadena ABC en California fue arrestado dos veces

– Estatua en Washington D.C. muestra a Trump y Epstein tomados de la mano frente al Capitolio

– Piden $17.75 millones de dólares por mansión de Ghislaine Maxwell en Upper East Side