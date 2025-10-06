Hombre de Connecticut gana $1 millón en la lotería: es su segundo premio millonario del año

Un residente de Bridgeport, Connecticut, se convirtió en el centro de atención tras ganar $1 millón en la lotería estatal, marcando su segundo premio importante en lo que va del año.

Todo comenzó durante una visita rutinaria a una tienda de conveniencia local. Shelley Suttles había entrado al establecimiento para comprar algunos artículos cuando, al momento de pagar en la caja, tomó una decisión aparentemente casual que transformaría su vida: adquirir un boleto del juego de raspadito “Ultimate 7s”.

Lo que sucedió después fue algo digno de película. Al raspar el boleto, Suttles descubrió que había ganado el premio mayor de $1 millón.

“Casi me desmayo”, relató Suttles a los representantes de la Lotería de Connecticut al recordar ese momento histórico. “Raspé la casilla y vi $1 millón. Nunca había visto $1 millón en un boleto antes”.

La emoción no se quedó solo en el ganador. Suttles inmediatamente tomó su teléfono para compartir las increíbles noticias con su hermana, quien tuvo una reacción igualmente explosiva.

“Levanté el teléfono y le dije a mi hermana, y ella comenzó a gritar. Tampoco podía creerlo”, recordó el ganador, describiendo ese momento de euforia compartida que muchos soñamos experimentar alguna vez.

No es su primera gran victoria

Lo que hace verdaderamente extraordinaria la historia de Shelley Suttles es que este premio de $1 millón no representa su primer golpe de suerte significativo en 2025. Durante el verano de este mismo año, apenas unos meses antes, Suttles ya había experimentado la emoción de ganar cuando obtuvo $100,000 jugando “Cash5”, otro de los juegos de la lotería estatal.

Este segundo premio convierte a Suttles en uno de los jugadores más afortunados del año en Connecticut, acumulando un total de $1.1 millones en ganancias en un período de apenas unos meses.

Las probabilidades de ganar premios importantes 2 veces en el mismo año son extremadamente bajas, lo que hace que su caso sea verdaderamente excepcional.

Suttles se identifica como un jugador regular de la lotería, aunque pocos jugadores habituales pueden presumir de tener su nivel de fortuna.

Planes responsables para el futuro

A diferencia de muchas historias de ganadores de lotería que terminan en tragedias financieras, Suttles ha demostrado tener los pies en la tierra al momento de planificar qué hará con su fortuna recién adquirida.

El ganador declaró que tiene 2 prioridades principales para sus ganancias: pagar deudas pendientes y realizar donaciones a su iglesia.

Más allá de las historias individuales de ganadores como Suttles, la Lotería de Connecticut cumple un papel importante en el financiamiento de servicios públicos esenciales en el estado.

Según el sitio web oficial de la CT Lottery, una porción significativa de las ganancias generadas por la lotería se destina al Fondo General del estado. Este fondo contribuye directamente a programas y servicios fundamentales relacionados con educación, salud y seguridad pública.

Los números hablan por sí solos: durante el año fiscal 2023, la CT Lottery devolvió $404 millones al estado de Connecticut. Esta cifra representa una contribución sustancial que ayuda a mantener servicios esenciales para todos los residentes del estado.

La historia de Suttles se difundió a través de un comunicado de prensa publicado por la Connecticut Lottery el 30 de septiembre, capturando rápidamente la atención de medios y público por igual.

Para este hombre, 2025 será sin duda un año inolvidable, marcado por 2 momentos de fortuna increíble que cambiaron su vida para siempre.

