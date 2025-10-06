Muere a los 67 años Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto. Ike Turner Jr., hijo de las leyendas Tina Turner e Ike Turner, murió este sábado 4 de octubre en un hospital de Los Ángeles a causa de una insuficiencia renal, según confirmaron medios como TMZ y Daily Mail. El músico falleció apenas un día después de celebrar su cumpleaños número 67.

La noticia fue confirmada por su prima Jacqueline Bullock, quien explicó que en los últimos años la salud de Turner Jr. se había deteriorado notablemente.

“Junior era más que un primo para mí, era más bien un hermano, ya que crecimos juntos en la misma familia”, expresó. Bullock detalló que Ike Jr. había enfrentado graves problemas cardíacos y que, apenas un mes antes de su muerte, sufrió un derrame cerebral.

Heredero de una familia marcada por la música y también por la tragedia, Ike Jr. era hijo de Ike Turner Sr. y Lorraine Taylor. Posteriormente fue adoptado por Tina Turner durante su matrimonio con el fallecido músico. En conjunto, la pareja formó a cuatro hijos: Ike Jr., Michael (también hijo de Taylor), Ronnie Turner (su único hijo biológico en común) y Raymond Craig, hijo de Tina con el saxofonista Raymond Hill.

La vida de la familia Turner ha estado marcada por dolorosas pérdidas en la última década. Craig se suicidó en 2018; Ronnie falleció de cáncer de colon en 2022; y Tina Turner, la “Reina del Rock”, murió en mayo de 2023 a los 83 años, tras una larga enfermedad. El patriarca, Ike Turner Sr., falleció en 2007 por una sobredosis de cocaína.

Más allá de las sombras familiares, Ike Turner Jr. fue reconocido por su pasión por la música. Desarrolló una sólida carrera como ingeniero de sonido y músico, siguiendo los pasos de sus padres. En 2007 obtuvo un Grammy al Mejor Álbum de Blues Tradicional por su participación en la producción de ‘Risin’ With The Blues’, de su padre.

