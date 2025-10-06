Niño de 2 años muere atacado por perros en guardería sin licencia en Georgia

Un niño de dos años murió el viernes tras ser atacado por dos perros rottweiler en una guardería sin licencia en Valdosta, Georgia, mientras la dueña del lugar aseguraba que dormía una siesta, informó el Departamento de Policía de Valdosta en un comunicado.

El hecho ocurrió el 4 de octubre alrededor de las 3:45 p.m., cuando los servicios de emergencia respondieron a un llamado en una residencia de Pecan Drive. Al llegar, los equipos de rescate encontraron al menor sin vida.

Según la investigación preliminar, el niño había sido dejado sin supervisión por más de dos horas.

Los detectives determinaron que la responsable, Stacy Wheeler Cobb, de 48 años, cuidaba al niño en su casa, donde operaba una guardería sin licencia. Cobb declaró a la policía que estaba durmiendo la siesta y pensó que el menor también.

Durante ese lapso, el niño habría salido al patio trasero y abierto la perrera donde estaban los dos rottweilers, que escaparon y lo atacaron.

“Este es un evento horrible y trágico que nunca debió ocurrir, pero debido a la negligencia de esta agresora, una madre ha perdido trágicamente a su hijo”, expresó la jefa del Departamento de Policía de Valdosta, Leslie Manahan, quien envió sus condolencias a la familia y al personal de emergencia que atendió la escena.

La mujer fue arrestada y trasladada a la Cárcel del Condado de Lowndes. Está acusada de asesinato en segundo grado y crueldad infantil en segundo grado, ambos delitos graves.

Las autoridades informaron que normalmente Cobb cuidaba a unos diez niños en su residencia, aunque el menor fallecido era el único bajo su cuidado en ese momento.

Los oficiales de Control de Animales del condado tomaron la custodia de los dos rottweilers involucrados en el ataque y de un tercer perro que se encontraba en la casa. La investigación sigue en curso y podrían presentarse más cargos.

