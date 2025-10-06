Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del lunes, 6 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que otorgan a los jugadores la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si quieres participar en sus sorteos o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Mira aquí los resultados de hoy lunes, 6 de octubre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio idóneo. A continuación, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 6 de octubre

Los números ganadores son: 22 97 66

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 6 de octubre

Los números ganadores son: 73 05 13 51 64 62 67 24 20 74 19 60 29 48 38 77 28 56 23 08

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 6 de octubre

Los números ganadores son: 04 18 20 21 28

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 6 de octubre

Los números ganadores son: 27 42 16

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes comprar un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. Cada boleto tiene una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez hecha la elección de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para tener premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día a distintas horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los aciertas todos, el premio mayor es para ti.

También puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se realiza todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El sorteo consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se realiza diariamente a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es uno de los juegos más recientes y que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria