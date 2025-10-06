UEFA dio visto bueno al Barcelona vs. Villarreal en Miami

La UEFA anunció este lunes que, de forma excepcional, aprobó la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido de LaLiga entre Villarreal y Barcelona se dispute en Miami (EE.UU.).

El organismo europeo explicó que esta decisión se debe a “lagunas normativas a nivel mundial”, ya que el marco regulatorio de la FIFA, actualmente en revisión, “no es lo suficientemente claro y detallado”. Sin embargo, el organismo reafirmó su oposición a que los partidos de ligas nacionales se jueguen fuera de su país de origen.

En un comunicado, la UEFA subrayó que “la mayoría de los aficionados, clubes, jugadores y federaciones europeas se oponen a que los encuentros de liga se trasladen al extranjero”. Aun así, el Comité Ejecutivo decidió aprobar ambas solicitudes “con carácter excepcional”, insistiendo en que la situación responde a un vacío normativo temporal.

Además del caso español, la UEFA también aprobó la petición de la Federación Italiana de Fútbol para disputar el encuentro Milan-Como en Perth (Australia), debido a que el estadio del Milan será sede de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 durante el mismo fin de semana en que debía jugarse el partido.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, calificó la decisión como “lamentable pero necesaria”, destacando que “esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”. Agregó que el compromiso del organismo es “proteger la integridad de las ligas nacionales y mantener el fútbol arraigado en su entorno local”.

Ceferin advirtió que jugar partidos fuera del país “priva de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los estadios” y “podría introducir distorsiones competitivas”. También agradeció a las 55 federaciones nacionales por su apoyo “constructivo y responsable” durante las consultas realizadas.

