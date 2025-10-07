3 niños y 2 adultos mueren al incendiarse su hogar en la capital de Nueva York

Dos adultos y tres niños murieron ayer al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York.

El incendio se desató alrededor de las 10:42 a. m. del lunes en 23 Twiller St, detalló NBC News. Brendan Cox, jefe de policía, informó que cuando llegaron los bomberos, la casa estaba completamente envuelta en llamas. Una niña de 3 años, un varón de 4 y un adulto de 52 fueron trasladadas al hospital, pero no sobrevivieron. Las otras víctimas fallecieron en la escena: un hombre de 47 años y una niña de 6.

“Lamentablemente, las cinco personas han sido declaradas fallecidas”, declaró Cox en una rueda de prensa. “Es un día muy triste y trágico”, citado por Daily Voice.

“Llegamos al lugar a los 2 minutos de recibir la llamada”, declaró el jefe de bomberos de Albany, Joseph Gregory. “Encontraron un incendio grave que se extendía por la ventana del primer piso. El fuego había afectado los edificios a ambos lados de la estructura afectada”.

El incendio se extendió al número 21 y 25 Twiller St, según Gregory. Por eso dio una segunda alarma y unos 45 bomberos se encontraban en el lugar. No está claro al momento qué originó las llamas, que además dejaron a 7 personas sin hogar que estaban siendo auxiliadas por la Cruz Roja.

No se han revelado los nombres ni los vínculos de las víctimas. La alcaldesa Kathy Sheehan calificó el hecho como un día trágico para la ciudad Albany y la familia. “Cuando intentaron trasladar a tres de las víctimas al hospital, tenían esperanzas, pero ésta es una tragedia significativa no sólo para esta familia, sino también para este vecindario. Es un vecindario muy unido”, dijo.

En un caso similar, en mayo un padre y sus dos hijos menores de edad, ambos autistas, murieron en un incendio residencial en Goshen, condado Orange de Nueva York. También ese mes una pareja de ancianos logró salvar su vida al incendiarse su hogar en Long Island (NY), pero su hijo murió en la tragedia. Además, un padre murió y su esposa y dos niñas resultaron gravemente heridas al incendiarse su hogar de madrugada en Nueva Jersey.

En abril una niña de 9 años murió en un fuego doméstico que además dejó heridos a dos menores en Newark, la ciudad más poblada en ese estado. Además ese mes un hombre de 88 años y una mujer de 72 murieron y más de dos docenas de residentes fueron desplazados de madrugada tras un incendio en un edificio de ancianos de gran altura en North Bergen (NJ). A fines de marzo el dueño de un santuario de gatos en Long Island (NY) murió cuando se quemó el refugio animal que mantenía. Un número indeterminado de felinos fallecieron también.

En junio de 2024 una hispana y su hijo murieron en incendio que dejó docenas de personas sin hogar en New Rochelle (NY). En marzo de 2023 tres adultos y un niño inmigrantes de Guatemala y otro menor nacido en EE.UU. fallecieron en un voraz incendio en el condado Rockland de Nueva York.

En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro. En septiembre de ese año un hombre fue sentenciado a casi tres décadas de prisión por acechar y amenazar repetidamente a su ex novia y los tres hijos de ella hasta quemarles el apartamento en Queens porque terminó la relación sin su consentimiento.

