5 famosos de Hollywood bajo el signo de virgo: qué tienen en común

La temporada de Virgo abarca del 23 de agosto al 22 de septiembre y marca la influencia de un signo del elemento Tierra, asociado con la precisión, la estabilidad y la búsqueda constante de la perfección. Quienes nacen bajo esta energía se distinguen por su mentalidad analítica, su sentido del deber y su compromiso con la excelencia.

Racionales y observadores, los virginianos suelen destacarse en todo lo que exige concentración y organización. Regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación, poseen una mente ágil y práctica, además de una gran capacidad para conectar con los demás a través del diálogo y la empatía. Prefieren mantener un perfil discreto y ganarse el reconocimiento por su esfuerzo y coherencia más que por la exposición.

A continuación, una selección de 5 figuras reconocidas que nacieron bajo el signo de Virgo y reflejan su esencia perfeccionista y dedicada.

Beyoncé

Nacida el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas, la cantante, compositora y actriz es uno de los rostros más representativos de Virgo. Desde sus inicios con Destiny’s Child hasta su exitosa carrera como solista, Beyoncé ha demostrado una ética de trabajo impecable. Su disciplina y talento la han llevado a ganar más de 30 premios Grammy, consolidándose como un ícono mundial de la música.

Nicki Nicole

La artista argentina nació el 25 de agosto de 2000 en Rosario, Santa Fe. Desde sus primeras producciones musicales mostró una madurez creativa poco común para su edad. Su tema Wapo Traketero la catapultó al éxito y le abrió las puertas de la música urbana internacional. Con el tiempo, colaboró con productores como Bizarrap y se consolidó como una de las mayores representantes del trap en español.

Zendaya

La actriz y cantante californiana, nacida el 1 de septiembre de 1996, encarna el perfeccionismo y la versatilidad de Virgo. Tras su paso por la serie Shake it Up, de Disney Channel, expandió su carrera con proyectos más maduros como Euphoria y las películas Spider-Man y The Greatest Showman. Su estilo sofisticado y su capacidad para reinventarse la han convertido también en un referente de la moda.

Cameron Diaz

La actriz estadounidense nació el 30 de agosto de 1972 en San Diego, California. Reconocida por su simpatía y carisma, participó en éxitos como La máscara, Los ángeles de Charlie y Loco por Mary. A pesar de su popularidad, decidió alejarse de los reflectores para priorizar su vida personal, manteniendo la discreción y equilibrio típicos del signo.

Keanu Reeves

Nacido el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, el actor creció en Canadá y alcanzó fama mundial gracias a sagas como Matrix y John Wick. Fiel a la energía terrenal de Virgo, Reeves es conocido por su humildad, su serenidad y su compromiso profesional. Mantiene un bajo perfil y es admirado tanto por su talento como por su humanidad y sencillez.