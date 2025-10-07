Dani Alves y Joana Sanz se convierten en padres de su primer hijo en común

Dani Alves y Joana Sanz acaban de ser padres por primera vez en común. La modelo canaria anunció que estaba embarazada el pasado mes de marzo, cuando reveló que “no quería compartir nada hasta que fuera más que evidente”.

Ahora, ya son padres, tal y como ha anunciado la revista ‘Vanitatis’, que ha contado que Joana ha dado a luz en Barcelona, pero “después se ha desplazado a Esplugues de Llobregat junto a su marido”, refiriéndose a su casa, donde ya han recibido la visita de algunos de sus familiares, amigos, y otras personas cercanas a la pareja.

Una noticia que el brasileño y la española celebran y que es de las más esperadas para ellos, pues llevaban varios años intentando ampliar su familia.

Se desconoce el nombre del bebé

Un nacimiento del que, por el momento, no ha trascendido el nombre escogido por Alves y Joana Sanz para el bebé, y es que tampoco han compartido por el momento imágenes del mismo, apostando de nuevo por su intimidad.

Joana, por su parte, está feliz. De hecho, hace solo unas semanas ya confesaba a sus más de 910 mil seguidores en Instagram que este niño era “el premio a tanta paciencia y esfuerzo durante años”.

El futbolista y la modelo comenzaron su relación en el año 2015, cuando éste aún jugaba en el FC Barcelona. Su relación fue a más, y en 2017 se casaron en una boda íntima en Formentera. Ahora, tiempo después, y tras la detención de Alves en 2023, vuelven a dar nuevos pasos juntos.

