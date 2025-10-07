Eddie Hearn detalla la alianza con BOXXER y Turki Alalshikh para reconfigurar el boxeo mundial

Eddie Hearn, uno de los nombres más poderosos en la promoción del boxeo internacional, ha arrojado luz sobre la trascendental alianza que podría redefinir el futuro de este deporte.

En una entrevista exclusiva con la revista The Ring, el promotor británico reveló los verdaderos alcances del acuerdo logrado con BOXXER y, fundamentalmente, con el visionario saudí Turki Alalshikh, líder de la mega-inversión en el boxeo.

Hearn confirma que el objetivo central de esta colaboración no es competir con el modelo actual, sino sustituirlo con una fórmula que privilegie los enfrentamientos de alto calibre y simplifique el acceso a los eventos de paga.

El promotor de Matchroom Boxing explicó que la colaboración con sus rivales domésticos (BOXXER) y el soporte económico y logístico de Alalshikh en Riad permite dejar de lado las antiguas fricciones entre promotoras que históricamente han impedido la realización de las peleas más deseadas.

“Estamos encantados de iniciar una emocionante asociación con la temporada de Riad a medida que nuestra relación especial continúa prosperando”, inició Hearn.

Eddie Hearn. Crédito: Frank Franklin II | AP

Según Hearn, la nueva estructura se enfoca en dos pilares:

Simplificación de Pay-Per-View: El objetivo es reducir la fragmentación en la distribución y ofrecer a los aficionados las mejores peleas sin los costes excesivos ni las barreras de licencias que suelen complicar las negociaciones.

Carteleras insuperables: La influencia de Turki Alalshikh garantiza la inversión necesaria para montar carteleras que incluyan enfrentamientos entre peleadores de diferentes promotoras, algo que tradicionalmente se dificulta por las cláusulas de exclusividad y los egos.

“Queremos crear eventos imperdibles, donde cada combate valga la pena,” señaló Hearn, haciendo hincapié en la calidad integral de los eventos. “El futuro es brillante, y estamos enormemente entusiasmados de ofrecer muchas más noches inolvidables”, completó el promotor.

En definitiva, las palabras de Hearn confirman que el boxeo está ingresando en una nueva era. La alianza promete una limpieza de egos y una inyección económica que podría llevar el deporte a su periodo más emocionante y organizado de las últimas décadas.

Sigue leyendo:

Eddie Hearn presiona por la revancha Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Un nuevo escenario para Canelo: de campeón absoluto a retador número uno tras caer ante Terence Crawford

