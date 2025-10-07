Famosos se unen para alentar a Mauricio Martínez en su batalla contra el cáncer

El actor Mauricio Martínez, a través de su perfil de Instagram, compartió una lamentable noticia a sus seguidores, y es que, luego de haber transcurrido varios años y de haber tenido una fuerte lucha con el cáncer en cuatro ocasiones completamente distintas, esta vez explicó que por quinta vez la enfermedad volvió a presentarse en su vejiga. Aunque parece una situación para alarmarse, él agradece haber sido detectado a tiempo.

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga. Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron, afortunadamente, son de muy bajo grado y que mi cuerpo me avisó a tiempo”, explicó.

Por ello, varias figuras del mundo del entretenimiento le han enviado mensajes llenos de esperanza durante este momento tan complejo: Fernanda Castillo escribió: “¡Te amo, hermano! Eres un guerrero”. Mauricio Ochmann fue otro que reaccionó: “¡Venga, tocayo, eres un guerrero! ¡Abrazo fuerte y apretado!”. Maribel Guardia le dijo: “Dios está contigo, una vez más vas a salir victorioso”. Matías Novoa: “Con todo, Mau”.

Martínez aprovechó para destacar el trabajo de los especialistas en el área de la salud que se están encargando de él durante esta quinta batalla, que no significa que no esté preocupado; pero destacó que la fe la mantiene intacta y las ganas de seguir adelante no se han perdido. Al contrario, tiene más ganas por ser un “sobreviviente”.

“Hoy no solo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino. Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por QUINTA vez, continúo en la lucha y estoy aquí, sano y fuerte”, mencionó en su comunicado.

El anuncio fue dado con una foto donde se muestra muy feliz y sonriente, pese a que para muchos quizás ni debería tener una risa en su rostro. Por ello, dijo que no va a perder el enfoque en el que viene trabajando y seguirá escribiendo su libro, y que más allá de entretenerlo, lo llena de mucha alegría.

