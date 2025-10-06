Mauricio Martínez revela que padece cáncer por quinta vez

El actor Mauricio Martínez compartió a través de su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que reveló que el cáncer de vejiga, contra el que ha luchado durante más de 15 años, le regresó por quinta vez, aunque agradece que su cuerpo le avisó a tiempo y que los tumores son de muy bajo grado.

“Después de 7 años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado“.

“Pero no son malas noticias, pues doy gracias a Dios que los tumores que me encontraron afortunadamente son de muy bajo grado, que mi cuerpo me avisó a tiempo y que hoy no sólo estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos, sino que además estoy en manos de Dios, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza”, indicó.

En su mensaje, el también cantante agregó que, aunque vivió algunos meses de tristeza, ahora está mucho mejor y en la lucha.

“Ya me sé el camino. Hoy, soy un sobreviviente de cáncer por quinta vez, continúo en la lucha, y estoy aquí, sano, fuerte, con una sonrisa nuevamente, después de unos meses de tristeza y ausencia en los que necesitaba un respiro“, contó.

Para finalizar, Mauricio Martínez comentó que se encuentra emocionado y enfocado para poder terminar el libro que lleva escribiendo desde hace un año.

“Por ahora me enfocaré a terminar mi libro en el que llevo trabajando un año y el cual me llena de muchísima emoción y felicidad poder compartir pronto con todos ustedes. Aún quedan muchas canciones por cantar y muchas historias por contar. Con todo mi corazón, siempre… Mauricio”.

Tras dar a conocer la noticia, muchos de sus fans y colegas del medio de inmediato comenzaron a llenar su publicación con toda clase de tiernos mensajes y palabras de aliento.

