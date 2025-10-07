¡Golpe al narcotráfico en NY! Incautan 5 millones de dosis mortales de fentanilo y desarticulan banda

Tras una investigación de casi un año, autoridades del estado de Nueva York desarticularon una red de tráfico de drogas y detuvieron a 17 personas a quienes se les imputan 125 cargos por narcotráfico y posesión de armas, informó la fiscal, Laetitia James.

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía de NY destacó que la banda, a la cual se le incautaron 23 libras de fentanilo, equivalentes a cinco millones de dosis mortales, distribuyó esta droga, además de cocaína y metanfetamina, y operaba principalmente en los condados de Onondaga, Oneida, Madison, Cortland y Tompkins.

Según la fiscal James, la cantidad de fentanilo incautada sería suficiente para matar a un neoyorquino cada seis segundos durante un año.

“El tráfico de fentanilo amenaza los avances que Nueva York ha logrado contra la crisis de sobredosis”, señaló James este martes.

“Gracias a esta operación, hemos sacado de circulación más de cinco millones de dosis potencialmente mortales. Seguiremos usando todos los recursos disponibles para frenar estas redes y proteger a los neoyorquinos”, dijo.

La investigación, encabezada por la Unidad contra el Crimen Organizado (OCTF) de la Oficina de la Fiscal General, además permitió el decomiso de casi cuatro libras de cocaína, tres armas de fuego ilegales y 880 mil dólares en efectivo.

Parte de la droga incautada. Crédito: Fiscalía Estatal de Nueva York | Cortesía

El supuesto líder de la red, Jaquan Jones, alias “Flame”, está acusado de operar como un gran narcotraficante, cargo que conlleva cadena perpetua.

De acuerdo con las autoridades, Jones y sus socios —todos residentes de NY— utilizaban palabras clave para referirse a las sustancias como “soft” (cocaína), “fet” o “fetty” (fentanilo) y “ice” (metanfetamina).

La operación forma parte de la iniciativa S.U.R.G.E., creada en 2017 para combatir las redes de narcotráfico en zonas suburbanas y rurales del estado. Desde su lanzamiento, ha permitido retirar de las calles a más de mil presuntos traficantes.

Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

De acuerdo con datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en junio de 2023 se registró el pico más alto de la epidemia de muertes por sobredosis ligadas a opiáceos en EEUU en 8 años . Ese mes se reportaron 84 mil 972 decesos.

Aunque ha habido un descenso sostenido desde entonces, entre enero y abril de 2025 se registraron 203 mil 231 muertes ligadas a sobredosis con opiáceos.