Greta Thunberg pide a Trump consejos sobre control de ira “por su experiencia” en el tema

La activista climática sueca, Greta Thunberg, solicitó este martes el consejo del presidente Donald Trump, sobre como controlar la presunta ira luego de que el mandatario la tildara de “alborotadora” y le recomendase ir a un médico especialista.

“Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira”, escribió Thunberg en su cuenta en la red social Instagram.

Al ser cuestionado en una conferencia de prensa la víspera por la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba con destino a Gaza, en la que participaba la activista climática, Trump señaló que a la joven sueca ya no le interesa el medio ambiente y que no sabe como dominar su ira.

“Es solo una alborotadora… Ya no está en el ambiente. Tiene problemas para controlar la ira. Creo que debería ver a un médico”, el magnate neoyorquino a los periodistas . “¿La han visto alguna vez? Es una joven. Está tan enojada, tan loca”.

Por su parte, Thunberg agradeció las palabras “muy halagadoras” del presidente sobre su carácter y su preocupación por su estado de salud mental, informó Político EU.

“Escuché que Donald Trump ha expresado una vez más sus opiniones halagadoras sobre mi carácter, y aprecio su preocupación por mi salud mental”, manifestó la activista sueca de 22 años.

“Me gustaría recibir cualquier recomendación que pueda tener para lidiar con estos llamados ‘problemas de manejo de la ira’, ya que, a juzgar por su impresionante historial, usted parece estar padeciéndolos también“, añadió.

La activista llegó el lunes al aeropuerto de Atenas luego de ser deportada desde Israel junto con un grupo de 135 personas que son integrantes de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Tras llegar a Grecia, Thunberg denunció ante los medios de comunicación que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, haciendo referencia a los gazaties y los palestinos.

Se tiene previsto que tanto Thunberg y otros activistas suecos deportados vuelen este martes a su país y sean recibidos esta tarde en medio de una protesta en el centro de Estocolmo, a cuya conclusión ofrecerán una rueda de prensa, apuntó la sección sueca del Global Movement to Gaza.

En el primer mandato de Trump, se burló de la sueca, que en ese momento tenía 16 años, describiéndola sarcásticamente como una “niña muy feliz”, luego de que Thunberg pronunciara un discurso sobre la urgencia de las acciones climáticas en las Naciones Unidas.

La activista, quien se hizo conocida por empezar las huelgas climáticas “Viernes por el Futuro” en 2018, desde ese momento ha extendido su activismo para incluir el apoyo a los esfuerzos humanitarios en Gaza.

