Jordi Alba sigue los pasos de Busquets y anuncia su retirada: “Gracias fútbol”

Primero fue Sergio Busquets y ahora Jordi Alba. Este martes, el lateral español anunció en redes sociales que pondrá fin a su carrera como futbolista al terminar la temporada con el Inter Miami.

Por medio de sus redes sociales, Jordi compartió un video de poco más de tres minutos. En el audiovisual con un estilo cinematográfico, el español comunicó su decisión. “Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”, inicia.

“He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”, comenzaba la publicación”, añadió.

Dentro del clip, Alba mencionó que había llegado el momento de comenzar una nueva etapa. Sin embargo, no dio pistas sobre si seguirá dedicándose al fútbol o viviendo en la ciudad de Miami.

“Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo”, precisó.

Finalmente, el defensor cerró agradeciendo a compañeros de profesión, cuerpo técnico, rivales, entrenadores y los equipos por los que pasó antes de jugar en el Inter Miami.

Inter Miami se despide de Jordi Alba

A través de un comunicado, el Inter Miami anunció la decisión del defensor español de poner fin a su carrera tras el final de la temporada en la MLS. Alba llegó al conjunto de ‘Las Garzas’ en 2023.

En su periplo de dos años se adueñó de la banda izquierda y consiguió 14 goles y 38 asistencias en 95 partidos. Logró conquistar dos títulos como la Leagues Cup y el Supporters’ Shield. “Esta ha sido una decisión meditada desde hace tiempo”, dijo Alba en el comunicado del Inter Miami.

Ahora, el defensor español deberá terminar la temporada regular con los de Miami y disputar los playoffs de la MLS. En total, le pueden quedar de tres a siete partidos. Mismo caso que el mediocampista Sergio Busquets.

Jordi Alba y una carrera plagada de gloria

Jordi Alba llegó a primera división de la mano del Valencia. En 2012 lo fichó el FC Barcelona y se convirtió en uno de los laterales más determinantes en su posición. En el Barca vivió su etapa más gloriosa.

Durante más de una década, formó parte de uno de los equipos más dominantes del fútbol mundial, compartiendo vestuario con Lionel Messi, Xavi, Iniesta y Busquets. Ganó múltiples títulos, incluyendo cinco Ligas; cinco Copas del Rey; cuatro Supercopas de España; una Champions League; una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Con la selección española, Jordi Alba fue campeón de la Eurocopa 2012, anotando incluso en la final ante Italia. Participó en tres ediciones de ese torneo y tres de la Copa del Mundo.



