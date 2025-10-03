Inter Miami homenajeará a Sergio Busquets tras anunciar su retirada del fútbol

El Inter Miami anunció que este sábado homenajeará al español Sergio Busquets en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, tras el partido de la temporada regular de la MLS contra New England Revolution, que comenzará a las 7:30 PM ET.

El tributo se realizará por la retirada del mediocampista de 37 años, quien pondrá fin a su carrera profesional al cierre de esta temporada. “Desde su llegada a Inter Miami CF en 2023, Busquets ha sido determinante en el continuo crecimiento del club, aportando su visión y calidad en el mediocampo, además de su experiencia y liderazgo”, destacó la institución en un comunicado.

Con el equipo de Florida, el exjugador del FC Barcelona suma 107 partidos oficiales, un gol y 19 asistencias, además de haber contribuido en la conquista del Supporters’ Shield y la Leagues Cup.

La semana pasada, Busquets confirmó que esta será su última campaña como profesional. “Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, expresó en un video publicado en Instagram bajo el título Todo final es un nuevo comienzo.

Formado en la cantera blaugrana, Busquets debutó con el primer equipo en 2008 bajo las órdenes de Pep Guardiola y se consolidó como pieza fundamental del Barça más exitoso de la historia, al lado de Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Su palmarés incluye 3 Champions League, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, entre otros títulos.

Con la selección española fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012, consolidándose como uno de los mejores mediocentros de la historia.

En Inter Miami volvió a compartir vestuario con Messi, Jordi Alba y Luis Suárez, y afronta el tramo final de la temporada antes de despedirse definitivamente de los terrenos de juego.

