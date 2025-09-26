Sergio Busquets anunció su retiro formal de las canchas

El histórico mediocampista español y actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), Sergio Busquets, finalmente decidió acabar con los rumores sobre su futuro dentro del fútbol y anunció su retiro oficial como jugador profesional una vez culmine la campaña 2025 de la MLS para poder darle paso a nuevas figuras tras considerar que ha cumplido el tiempo pertinente en el terreno de juego.

Estas declaraciones las realizó a través de un video compartido en sus redes sociales, donde detalló que prefiere ponerle punto final a una trayectoria de más de 17 años en las que consiguió levantar múltiples trofeos internacionales que lo convirtieron en uno de los máximos exponentes de su generación en el mediocampo.

“Hola a todos. Siento que ha llegado el momento de decirle adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas, en lugares maravillosos y junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo recuerdos muy felices desde niño, gracias al FC Barcelona el club de mi vida, alí cumplí los sueños que tenía de niño y vestí la camiseta que amaba, celebré muchos títulos y viví momentos en el Camp Nou que nunca olvidaré”, expresó Busquets.

“Gracias a la selección española, fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón. Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena. Gracias a todos mis compañeros, al staff y a todas las personas con las que compartí tantos momentos inolvidables. Gracias a los fans de todo e mundo por su cariño y respeto, ojalá haya podido devolveros una pequeña parte de todo lo que habéis significado para mí”, agregó.

Para finalizar, Busquets agradeció a todos sus familiares y además detalló que se encuentra en los últimos meses dentro del campo y que espera poder disfrutarlos lo mejor posible en cada uno de los saltos al campo que todavía le quedan por realizar.

“Gracias a mi familia que siempre me acompañó y dando todo para verme feliz. Estos serán mis últimos meses sobre el terreno de juego, me retiro muy feliz, pleno y sobre todo, agradecido. Muchas gracias a todos, hasta pronto”, concluyó el jugador durante las declaraciones compartidas en el video.

Inter Miami midfielder Sergio Busquets (5) controls the ball as Seattle Sounders forward Osaze de Rosario (95) defends during the first half of an MLS soccer match, Tuesday, Sept. 16, 2025, in Fort Lauderdale, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

Sergio Busquets se formó en el FC Barcelona y perteneció a dicha institución por unos 16 años, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del esquema táctico del equipo por su habilidad para leer el mediocampo y ayudando a los suyos a conquistar múltiples títulos de LaLiga, Copa del Rey y Champions League, entre otros. Además fue parte de la selección española que logró quedarse con la Copa del Mundo de la FIFA en Sudáfrica 2010 y también ganó la Eurocopa de 2012.

Actualmente el jugador tiene posibilidad de retirarse con un título debido a que el Inter Miami está en la tercera posición de la Conferencia Este de la Major League Soccer con un total de 55 puntos acumulados producto de 16 triunfos, siete empates y seis derrotas, estando todavía dos juegos por debajo del Philadelphia Union que marcha líder.

