Laura Salazar, novia de Romina Marcos, habló del impacto del autismo en su vida

Laura Salazar es la novia de Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, y fue a través de sus redes sociales que decidió hablar del trastorno del espectro autista, ya que lo padece. Sin embargo, siempre intentó evadir ese tema para evitar que otros se pronunciaran sobre su condición, la cual considera que no puede seguir ocultando para evitar no recibir tantas críticas.

“Tengo una maestría en enmascarar esta parte de mí. Desde chiquita he aprendido cómo disimular, pero siento que llegó el punto en el que ya no podía sostener esto. Es que tener autismo y pretender que no tienes autismo es muy agotador, y siento que antes era más fácil ocultarlo porque no estaba bajo tantas miradas (…) era muy reservada con mis cosas y así era más fácil disimular”, dijo en un video compartido.

La novia de la hija de Niurka Marcos explicó que desde muy pequeña comprendió que tener autismo la sometería a diversos tipos de maltratos, incluyendo ser discriminada en el entorno en el que se encontrara. Sin embargo, señaló que no puede creer que ha logrado que todos le crean, dado que su realidad es completamente distinta a la que aparentó durante tantos años.

“Aprendes que si eres diferente, hay bullying, hay acoso, hay discriminación, hay aislamiento, y yo no quería esas cosas. Había formado esta imagen de neurotípica que me beneficiaba. A veces, estoy muy hermética y le saco la vuelta a muchas cosas. Ahorita, que lo veo en retrospectiva, no puedo creer que lo haya logrado, que sí haya engañado a todo el mundo de que, ‘ah, sí, soy normal'”, expresó.

Salazar mencionó que, dadas las circunstancias, ya siente que todo se convirtió en una situación desgastante y que está viviendo una realidad que no le pertenece, para no convertirse en un foco de burlas, de críticas o cosas similares, ya que el primer paso es aceptarlo y no mentirse a sí misma sobre lo que debe enfrentar a diario.

“Eso ya me agotó, siento que no es algo que pueda sostener. Quiero ser real, es muy importante para mí (…) porque ya estoy intentando no hacerlo. Es un hábito que me quiero quitar y todo empieza comunicándolo, diciendo: ‘oigan, para empezar tengo autismo'”, expresó.

