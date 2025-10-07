Tres heridos tras incendiarse la residencia de una jueza de Carolina del Sur

Los bomberos de St. Paul’s acudieron de emergencia para ayudar a sus compañeros de Edisto Beach para apagar el fuego de la residencia de la jueza del Tribunal de Circuito en Edisto Island en Carolina del Sur. Las autoridades reportaron tres heridos, uno de ellos el esposo de la jueza, exsenador del estado.

El Departamento de Bomberos del Distrito St. Paul’s informó que recibieron la llamada de emergencia sobre el incendio y de inmediato acudieron para ayudar a los bomberos de Edisto Beach, que ya se encontraban en la casa intentando apagar las llamas y buscar a las víctimas.

Esposo de la jueza herido

“Debido a nuestra sólida relación de trabajo con el EBFD, los equipos se pusieron manos a la obra extinguiendo el incendio y buscando ocupantes. Esta área está ubicada en una isla barrera con desafíos importantes, como un suministro de agua limitado y áreas estrechas”, compartieron en redes sociales.

La casa es propiedad de la jueza Diane Schafer Goldstein, de 69 años, y su esposo, Arnold Goodstein, de 81 años, exsenador de Carolina del Sur. Las autoridades reportaron que la jueza se encontraba fuera de su casa paseando a su perro cuando ocurrió el accidente.

“Por el gran impacto de este incidente, la mayoría de nuestras unidades tuvieron que reubicarse para garantizar que los residentes del SPFD aún tuvieran la protección adecuada durante este tiempo” indicaron los bomberos de St. Paul’s.

Usaron kayaks para salvar a las víctimas

El Departamento de Bomberos de Charleston tuvo que ayudar a rellenar algunas de las estaciones para garantizar que St. Paul’s permanecieran cubiertos durante el incidente.

Mientras, el personal de emergencia tuvo que utilizar kayaks para poder rescatar a las víctimas. El exsenador Goodstein tuvo que saltar del primer piso por una ventana, lo que ocasionó que se fracturara algunos huesos, informó FOX26.

Los heridos fueron trasladados a la Universidad Médica de Carolina del Sur, el esposo de la jueza Schafer tuvo que ser llevado en ambulancia aérea.

“Debido a la lejanía y el diseño del lote, los ocupantes tuvieron que ser rescatados del patio trasero en kayaks y llevados al EMS del condado de Colleton, donde recibieron asistencia médica”.

Investigan qué ocasinonó el fuego

La residencia de cuatro dormitorios y cuatro baños quedó muy afectada. Las autoridades investigan qué provocó el incendio, pero hasta el momento descartaban que hubiera sido provocado intencionalmente.

El gobierno de Trump criticó públicamente a la jueza Goodstein, quien en septiembre de 2025 impidió temporalmente que la comisión electoral de Carolina del Sur entregara sus archivos de votantes al Departamento de Justicia para sus investigaciones de integridad electoral.

