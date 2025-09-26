Hombre de Carolina del Sur acusado de múltiples cargos por encerrar a cuatro personas en su sótano

Cuatro personas permanecieron encerradas en el sótano de la casa de un hombre en Lancaster, Carolina del Sur, durante 10 años, mientras robaba su dinero cada mes para pagar sus deudas. El acusado fue arrestado desde el 1 de agosto y enfrenta varios cargos.

La policía de Lancaster informó que los cargos en contra de Donnie Birchfield Jr., de 35 años son: cuatro cargos de explotación de un adulto vulnerable, cuatro cargos de privación ilegal de la libertad, dos cargos de abuso de un adulto vulnerable, dos cargos de violencia doméstica y cargos financieros. Se encuentra detenido con una fianza de $150,000.

Uno de los adultos murió

El descubrimiento de las “adultos vulnerables” se dio en julio cuando las autoridades de la ciudad investigaban la muerte de una víctima. Las pruebas llevaron a los detectives al domicilio de Birchfield y encontraron a las personas que habían estado encerradas por varios años.

El hombre no les permitió salir del sótano y utilizaba sus fondos para su propio beneficio económico. Retuvo al menos dos tarjetas bancarias de los adultos, junto con el número de cuenta de una víctima, según el informe del incidente que compartió NBC News.

No les permitía ir al baño sin su permiso

Los investigadores afirmaron que Birchfield impedía a las víctimas ir al baño sin su permiso, no las alimentaba, les negó atención médica y les impedía contactar con sus seres queridos. También se le acusa de asfixiar a una víctima durante tanto tiempo que perdió el conocimiento.

Las autoridades señalaron que el acusado mantenía una relación romántica con una de las víctimas, quien estuvo retenida contra su voluntad desde noviembre de 2015. Los cuatro adultos, eran dos mujeres y un matrimonio.

La policía de Lancaster sigue investigando, mientras que la oficina forense trabaja para determinar la causa de la muerte de la víctima.

