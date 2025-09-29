Hallan explosivos improvisados en iglesia mormona de Míchigan tras tiroteo

Las autoridades de Estados Unidos investigan el hallazgo de posibles artefactos explosivos improvisados tras el tiroteo ocurrido el domingo en una iglesia mormona de Grand Blanc Township, en Míchigan, donde murieron cuatro personas y el atacante fue abatido por la policía.

El hecho, que se desarrolló en medio de un servicio religioso con cientos de feligreses presentes, ha sido calificado como un acto de violencia selectiva.

En una rueda de prensa este lunes, el agente especial James Deir, del Buró de Alcohol, Tabaco y Explosivos, informó que un equipo especializado se encuentra analizando los dispositivos, aunque no ofreció detalles sobre su número o características.

Identificado el atacante

De manera paralela, el FBI mantiene abierta la investigación para esclarecer el motivo detrás del ataque perpetrado por Thomas Jacob Sanford, de 40 años, quien murió en un enfrentamiento con dos agentes.

El agente interino del FBI, Ruben Coleman, señaló que en las últimas 24 horas se han realizado más de cien entrevistas a testigos y sobrevivientes, y subrayó que las autoridades están “agotando las pistas” para reconstruir el trasfondo del ataque.

Según declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la cadena Fox, los indicios apuntan a que Sanford actuó movido por odio hacia la fe mormona. Además, la familia del tirador coopera con las autoridades en el registro de sus propiedades.

El jefe de la policía local, William Renye, afirmó que “todas las personas han sido contabilizadas” y confirmó que el atacante ya tenía antecedentes judiciales. Asimismo, reveló que poco después del tiroteo un segundo hombre, de 21 años, fue arrestado tras irrumpir con su vehículo en el perímetro de seguridad de la iglesia, portando un arma.

El caso está bajo investigación para determinar si existe conexión con Sanford.

Los heridos, que van desde los 6 hasta los 78 años, fueron trasladados al hospital Henry Ford Genesys. El jefe médico de la institución, Michael Danic, informó que cinco personas sufrieron heridas de bala, una de ellas en estado crítico.

Otras tres fueron atendidas por inhalación de humo, de las cuales dos ya recibieron el alta y una permanece intubada. Entre las víctimas se encontraban médicos que, pese a estar heridos, auxiliaron a otros feligreses durante la emergencia.

La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, agradeció la labor de los equipos de seguridad y emergencias, y pidió evitar “especulaciones” sobre el caso y rebajar la intensidad de la retórica en torno al hecho.

Sigue leyendo:

• Aumenta a cuatro la cifra de muertos tras tiroteo en iglesia de Michigan

• Tiroteo en Carolina del Norte fue “altamente premeditado”, confirmó la policía

• Tiroteo en iglesia de Míchigan: ocho heridos y dos muertos, el tirador entre ellos