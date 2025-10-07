Xavi Hernández revela secretos: “Pude dejar el Barça por el Inter y el Milán”

Xavi Hernández ha desvelado episodios desconocidos de su trayectoria como futbolista que podrían haber alterado drásticamente la historia reciente del fútbol europeo.

El exjugador del FC Barcelona confesó para el medio digital italiano Cronache di Spogliatoio que los grandes de Milán intentaron insistentemente seducirlo para sacarlo del Camp Nou en diferentes etapas de su carrera.

Las declaraciones ofrecen una nueva perspectiva sobre la lealtad de Xavi, quien pasó toda su etapa profesional en la élite defendiendo únicamente la camiseta blaugrana.

El Campeón del Mundo y de Europa, reconocido por ser el corazón del mejor Barcelona de la historia, afirmó que la posibilidad de jugar en la Serie A fue recurrente, con ofertas firmes sobre la mesa provenientes de los dos grandes rivales de Milán.

Xavi no dudó en nombrar a los clubes y detallar la seriedad de los contactos: “Sí, podría haber dejado el Barça por el Milán o el Inter en varias ocasiones a lo largo de mi carrera”, reveló el entrenador.

Xavi Hernández ex entrandor del FC Barcelona. Crédito: AP

“Nunca lo hice porque soy muy culé, es el club de mi vida, pero es cierto que hubo momentos en los que consideré seriamente la posibilidad”. La confesión subraya que la fidelidad de Xavi al Barcelona no fue una simple casualidad, sino el resultado de rechazar propuestas concretas que le habrían ofrecido un nuevo reto lejos de casa.

Aunque los ofrecimientos de los clubes italianos fueron significativos, el factor decisivo para su permanencia fue, según sus propias palabras, el profundo arraigo emocional y deportivo al club que lo formó.

El técnico enfatizó que la conexión con el Barcelona siempre fue más fuerte que cualquier interés económico o deportivo externo: “El Barça para mí lo es todo. Es el club que me lo ha dado todo como futbolista. Recibí ofertas de Italia y otros países, pero sentía que mi lugar siempre sería aquí, en mi casa”.

Estas declaraciones de Xavi no solo revelan un par de episodios clave en su pasado, sino que también refuerzan la imagen de la figura que lidera actualmente el proyecto deportivo del equipo, destacando que su compromiso con los colores blaugrana es absoluto e histórico.

Sigue leyendo:

Xavi Hernández asegura que Lamine Yamal “se merece el Balón de Oro”

UEFA dio visto bueno al Barcelona vs. Villarreal en Miami



