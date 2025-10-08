10 trucos al editar fotos en Gemini: puedes cambiar fondos, la ropa y hasta expresiones

El motor de edición de imágenes de Gemini se ha convertido en una herramienta poderosa y que no depende de aplicaciones externas. Gracias a la integración del modelo Nano Banana, ahora cualquier usuario puede realizar cambios avanzados: desde ajustar colores hasta alterar expresiones faciales.

Esta actualización representa un salto en la accesibilidad de la inteligencia artificial (IA) aplicada al diseño visual. Te detallamos 10 trucos que puedes aprovechar para llevar tus ediciones al siguiente nivel.

También te compargomos los ejemplos de prompts para que Gemini entienda perfectamente tu solicitud y el resultado sea más acertado.

10 trucos al editar fotos en Gemini con Nano Banana

1. Aplicar filtros personalizados

Gemini permite aplicar filtros artísticos o temáticos con una simple instrucción. Desde un retrato en carboncillo hasta un estilo cinematográfico, solo necesitas describir el efecto deseado.

Prompt de ejemplo: “Haz que esta foto parezca un retrato hecho con carboncillo”.

2. Cambiar colores de elementos

Puedes modificar el color de cualquier objeto o parte de una imagen, desde el cabello hasta un mueble.

Prompt de ejemplo: “Cambia el color del disco de vinilo por verde oscuro”.

3. Eliminar objetos no deseados

Olvida las herramientas de recorte: Gemini puede borrar elementos con solo indicarlo.

Prompt de ejemplo: “Elimina los coches que aparecen en esta foto”.

4. Borrar personas o sombras

La IA no solo elimina personas, sino que reconstruye el fondo y ajusta la iluminación de forma natural.

Prompt de ejemplo: “Borra a la persona de la derecha de la foto”.

5. Sustituir elementos por otros

Si prefieres reemplazar, Gemini también puede hacerlo: un gato por un perro o una bebida por agua.

Prompt de ejemplo: “Cambia el botellín de cerveza por una botella de agua”.

6. Restaurar fotografías antiguas

Gemini puede reparar grietas, mejorar nitidez y colorear fotos antiguas. Prompt de ejemplo: “Restaura esta fotografía antigua, eliminando imperfecciones y dándole color natural”

7. Modificar expresiones faciales

La IA interpreta los rasgos del rostro para alterar expresiones sin deformar el resultado.

Prompt de ejemplo: “Cambia la expresión para que parezca triste y conmovido”.

8. Crear disfraces o escenas

Puedes generar retratos con vestuarios distintos o ambientaciones completas.

Prompt de ejemplo: “Dibuja a esta persona vestida de ejecutivo con fondo oscuro y mirada confiada”.

9. Cambiar el outfit

Gemini permite vestir digitalmente a alguien con otra prenda, ya sea descrita o tomada de otra foto.

Prompt de ejemplo: “Haz que la persona aparezca con el chándal de la segunda imagen”.

10. Modificar el fondo

Finalmente, puedes situarte en cualquier lugar del mundo sin moverte.

Prompt de ejemplo: “Cambia el fondo para que la persona esté en la playa de la segunda foto”.