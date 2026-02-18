EE.UU. endurece el control de redes sociales en las visas: qué revisan y cuáles son las red flags

Hace años que Estados Unidos revisa algo más que formularios y antecedentes al otorgar una Visa: desde 2019, el gobierno federal exige que los solicitantes informen sus redes sociales y, en algunos casos, hasta pide que los perfiles estén configurados como públicos para facilitar la verificación. Pues bien: eso que parecía mucho irá aún más allá. En el marco de una política de seguridad más restrictiva, y apoyado en herramientas de inteligencia artificial súper eficientes, el control migratorio será más detallista en su monitoreo digital de quienes piden permiso para ingresar al país.

El tema vuelve a cobrar relevancia en 2026 por dos factores concretos: el aumento de solicitudes para estudiar, trabajar o viajar a EE.UU., y el contexto del Copa Mundial de la FIFA 2026, que atraerá a millones de visitantes.

Si estás en un proceso de pedido de Visa, te contamos qué exige hoy el gobierno estadounidense, qué tipo de contenido puede generar alertas o red flags y cómo funcionan las herramientas de IA que pueden crearte problemas.

Desde cuándo EE.UU. pide redes sociales en la Visa

En mayo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementó una modificación en los formularios de solicitud de visa (como el DS-160 y el DS-260). Desde entonces, la mayoría de los solicitantes deben declarar los nombres de usuario utilizados en distintas plataformas durante los últimos cinco años.

La medida se aplica tanto a visas de no inmigrante como a inmigrante. El objetivo oficial, según comunicados del propio Departamento de Estado, es reforzar los procesos de verificación de identidad y seguridad nacional.

La visa H-1B es un instrumento para reclutar profesionales altamente calificados de origen extranjero para EE.UU. Crédito: Shutterstock

Las plataformas incluidas abarcan redes sociales ampliamente utilizadas (como Facebook, X, Instagram, YouTube o LinkedIn), entre otras. No se solicita la contraseña, pero sí los identificadores públicos.

Qué pasa con las visas de estudio, trabajo y turismo

El nivel de revisión puede variar según el tipo de visa. En el caso de visas de estudio e intercambio (F, M y J) y ciertas categorías laborales como H-1B y H-4, la información declarada puede ser objeto de un análisis más exhaustivo. En la práctica, si los perfiles están configurados como públicos, los funcionarios consulares pueden revisar el contenido visible.

Para visas de turismo y negocios (B-1/B-2), el requisito formal es declarar los usuarios en redes sociales. No existe una norma pública que obligue a abrir cuentas privadas, pero cualquier información accesible puede ser considerada durante la evaluación.

El proceso forma parte del llamado “vetting” o escrutinio de antecedentes, que también incluye bases de datos de seguridad y controles biométricos.

Qué tipo de contenidos pueden encender alertas

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y otras agencias federales tienen facultades para analizar información pública en línea cuando evalúan riesgos de seguridad o posibles fraudes migratorios.

De acuerdo con lineamientos oficiales y antecedentes de casos conocidos, pueden generar alertas:

Manifestaciones de apoyo a organizaciones consideradas terroristas por EE.UU.

Expresiones de violencia o incitación al odio.

Publicaciones que contradigan la información declarada en la solicitud (por ejemplo, trabajar en EE.UU. con visa de turista).

Evidencias de haber excedido el tiempo de permanencia en viajes anteriores.

Contenido vinculado a actividades ilícitas.

Además, comentarios sacados de contexto, ironías o publicaciones antiguas pueden dar lugar a revisiones adicionales si generan dudas sobre la intención real del viaje.

Inteligencia artificial y monitoreo digital: cómo el gobierno analiza la “huella online”

Más allá de los formularios tradicionales, el gobierno de Estados Unidos incorporó herramientas de análisis automatizado para revisar grandes volúmenes de información pública en internet. El objetivo, según documentos oficiales del DHS y del Departamento de Estado es fortalecer los procesos de verificación de identidad y detección de riesgos antes de otorgar una visa.

Estas agencias utilizan sistemas de análisis de datos que pueden procesar publicaciones abiertas en redes sociales, foros y otras plataformas digitales. No se trata de acceder a mensajes privados ni de “hackear” cuentas, sino de examinar información que ya es pública y que puede estar vinculada con el solicitante.

El control de las redes sociales se realiza desde 2019 al pedir la visa de EE.UU. La revisión con inteligencia artificial vuelve muy eficiente ese monitoreo. Crédito: Shutterstock

Cómo funciona el análisis automatizado

Las tecnologías aplicadas incluyen herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático (machine learning) capaces de:

Identificar patrones de lenguaje asociados a amenazas o delitos.

Detectar vínculos con organizaciones incluidas en listas de sanciones o terrorismo.

Cruzar datos biográficos declarados en la solicitud con información pública disponible en línea.

Analizar imágenes mediante reconocimiento visual para identificar símbolos o contextos sensibles.

El procesamiento de lenguaje natural permite evaluar grandes cantidades de texto en múltiples idiomas y marcar contenidos que requieran revisión humana posterior. Es decir, la IA no decide por sí sola si una visa se aprueba o se rechaza, pero puede generar alertas para que un oficial consular examine un caso con mayor detenimiento.

Qué dicen los documentos oficiales

El DHS publicó en distintos informes de privacidad que el monitoreo de fuentes abiertas forma parte de sus herramientas de “open source intelligence” (OSINT). Estas prácticas también fueron mencionadas en evaluaciones de impacto sobre privacidad (Privacy Impact Assessments), donde se detalla que la información analizada debe estar disponible públicamente.

Por su parte, el Departamento de Estado confirmó que la revisión de redes sociales se integra en los procedimientos de evaluación de riesgos implementados desde 2019. El análisis digital complementa controles biométricos, antecedentes penales y verificación de bases de datos internacionales.

Qué implica para los solicitantes

En la práctica, cualquier contenido visible públicamente puede ser analizado de manera automatizada y, si corresponde, revisado por un funcionario. Esto incluye publicaciones propias, comentarios en perfiles abiertos, fotografías etiquetadas o participaciones en grupos accesibles sin restricciones.

El uso de inteligencia artificial permite acelerar procesos y filtrar información relevante entre millones de perfiles. Sin embargo, la decisión final sigue estando en manos de autoridades consulares.

En un contexto de mayor vigilancia digital, la coherencia entre la información declarada en la solicitud de visa y la presencia pública en internet adquiere un peso creciente. La “huella online” ya forma parte del ecosistema de evaluación migratoria en Estados Unidos.

El Departamento de Estado confirmó que la revisión de redes sociales se integra en los procedimientos de evaluación de riesgos implementados desde 2019. Crédito: J. Scott Applewhite, File | AP

Mundial 2026 y aumento de solicitudes

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ya impulsa un crecimiento en consultas sobre visas de turismo. Ciudades sede como Nueva York, Miami, Los Ángeles y Dallas esperan una fuerte demanda internacional.

Para quienes planean viajar, el mensaje es claro: la coherencia entre lo que se declara en el formulario y lo que aparece públicamente en internet puede ser determinante.

Recomendaciones clave antes de la entrevista consular

Revisar configuraciones de privacidad en redes sociales.

Verificar que la información laboral y académica coincida con lo declarado en el formulario DS-160.

Eliminar o archivar contenido que pueda malinterpretarse.

Evitar publicar información contradictoria durante el proceso de solicitud.

Ser consistente y honesto en la entrevista.

Ya lo sabes: la revisión de redes sociales forma parte del sistema de control migratorio estadounidense desde hace varios años. En un contexto de mayor vigilancia digital, la “reputación online” se convirtió en un factor que puede influir en el resultado de una visa.

Para quienes planean estudiar, trabajar o viajar a EE.UU. en 2026, el consejo es directo: antes de la entrevista, revisa tu “currículum” invisible. En el entorno digital, todo deja huella.

