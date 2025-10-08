9 deducciones de impuestos que la gente suele pasar por alto

Cada año, millones de contribuyentes en Estados Unidos dejan de reclamar deducciones que podrían reducir significativamente el monto de impuestos que pagan.

Algunas son poco conocidas o están mal entendidas, pero pueden representar cientos o incluso miles de dólares en ahorros.

Aquí te presentamos nueve deducciones que muchos contribuyentes suelen pasar por alto.

1. Deducción por oficina en casa para inquilinos

No es necesario ser propietario para aprovechar la deducción por oficina en casa. Si utilizas una parte de tu vivienda exclusivamente para trabajar, puedes deducir un porcentaje de tu renta, los servicios o incluso gastos de mantenimiento.

Esta opción también aplica para quienes trabajan desde una casa rodante o un barco, siempre que el espacio sea usado únicamente con fines laborales.

2. Impuestos estatales y locales (SALT)

Los residentes de estados con altos impuestos pueden deducir ciertos pagos de impuestos locales y estatales en su declaración federal.

Esto incluye el impuesto sobre la propiedad, los ingresos y las ventas.

Desde 2018, el límite general de deducción es de $10,000, aunque las familias con ingresos inferiores a $500,000 pueden deducir hasta $40,000, según la normativa vigente.

3. Gastos médicos por transporte

Si gastas más del 7.5% de tu ingreso bruto ajustado en atención médica, puedes incluir los costos de transporte relacionados con citas médicas: gasolina, estacionamientos, peajes o boletos de autobús.

También puedes deducir estos gastos si corresponden al cuidado de un hijo o dependiente bajo tu responsabilidad.

4. Tratamientos dentales

Los tratamientos odontológicos pueden deducirse al igual que los gastos médicos. Esto incluye prótesis, tratamientos contra la gingivitis, fluoruro y limpiezas.

Sin embargo, los procedimientos estéticos, como el blanqueamiento dental, no califican como deducibles.

5. Gastos de maestros y educadores

Docentes y profesores pueden deducir hasta $300 dólares al año en materiales, libros, software o equipo utilizado en el aula si no fueron reembolsados por su escuela.

La deducción también aplica para maestros de educación física o salud, pero solo en gastos directamente relacionados con sus clases.

6. Costos de mudanza militar

Los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo pueden deducir los costos de una mudanza ordenada oficialmente. Esto incluye transporte de pertenencias, hospedaje temporal y combustible.

Solo aplica si el cambio de residencia es resultado de órdenes militares y los gastos no fueron reembolsados.

7. Créditos por educación superior

El American Opportunity Tax Credit (AOTC) permite deducir costos de educación universitaria en instituciones acreditadas por el Departamento de Educación.

Se pueden incluir libros, materiales y cuotas estudiantiles obligatorias, aunque no alojamiento ni transporte.

8. Intereses de préstamos estudiantiles

Si pagaste intereses de tus préstamos estudiantiles durante el año, puedes deducir hasta $2,500 dólares.

Muchos prestatarios desconocen esta opción, especialmente si sus pagos están automatizados y no revisan los detalles de cuánto se destina a intereses.

9. Donaciones no monetarias

Las contribuciones a organizaciones sin fines de lucro no tienen que ser solo en efectivo. Si participas como voluntario, hospedas a un estudiante de intercambio o cubres gastos vinculados a actividades benéficas (como uniformes o transporte), esos costos pueden sumarse a tus deducciones, siempre que la organización esté reconocida por el IRS.

Sigue leyendo:

–Qué pasa con la cuenta de banco de alguien que fallece

–Quiénes recibirán un apoyo económico de hasta $996 dólares

–¿Temporada de espanto? Cómo vencer 4 miedos financieros al comprar tu primera casa