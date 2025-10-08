Quiénes recibirán un apoyo económico de hasta $996 dólares

Con la llegada del frío y el aumento de los costos de energía, miles de familias en Nueva York podrán recibir apoyo económico para pagar sus facturas de calefacción y electricidad a través del programa HEAP (Home Energy Assistance Program).

Este beneficio estatal, financiado por el gobierno federal, busca evitar que los hogares de bajos ingresos enfrenten emergencias energéticas durante los meses más duros del invierno.

Pagos que pueden superar los $900 dólares

El programa ofrece ayudas que varían según las condiciones de cada hogar.

En promedio, los pagos oscilan entre $400 y $996 dólares, dependiendo del tipo de combustible, el número de integrantes del hogar, y si la calefacción está incluida en la renta o se paga por separado.

Por ejemplo, los hogares que pagan directamente su calefacción -ya sea con gas, electricidad, aceite o propano- son los que suelen recibir los montos más altos, mientras que aquellos que tienen el servicio incluido en la renta suelen obtener beneficios menores, de entre $21 y $50 dólares.

Quiénes califican para el programa HEAP

Para ser elegible, los solicitantes deben residir en el estado de Nueva York, tener ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio calificado, y cumplir con los límites de ingresos establecidos.

Los montos máximos de ingresos mensuales permitidos son los siguientes:

-Hogar de 1 persona: hasta $3,322 dólares (equivalentes a $39,864 al año).

-Hogar de 2 personas: hasta $4,343 dólares ($52,116 anuales).

-Hogar de 3 personas: hasta $5,363 dólares ($64,356 anuales).

-Hogar de 4 personas: hasta $6,390 dólares ($76,680 anuales).

Además, el solicitante debe ser responsable del pago directo de su calefacción o demostrar que su renta equivale al menos al 30% de sus ingresos en los últimos 30 días. También pueden aplicar hogares con adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad o familias con niños pequeños.

Cómo solicitar el beneficio

Las solicitudes para la temporada de invierno abren cada año en noviembre y permanecen disponibles hasta que los fondos se agoten.

Los interesados pueden aplicar en línea, por teléfono o en persona en las oficinas de servicios sociales de su condado.

El pago del beneficio no se entrega directamente al solicitante, sino que se envía a la compañía de servicios públicos o al proveedor de combustible, reduciendo o cubriendo parte de la factura mensual.

