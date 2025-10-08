Cómo impedir que extraños se conecten a tu red de WiFi con este truco que pocos conocen

Existe un método muy práctico para ver o recuperar la contraseña del WiFi desde un teléfono ya conectado. Se trata de una función nativa en Android y iPhone que, aunque útil, puede ser una puerta abierta si no se controla correctamente.

El problema es que muchos desconocen que esta opción también puede ser aprovechada por otras personas que tengan acceso físico al dispositivo, permitiéndoles conectarse a la red sin autorización.

En otras palabras, si alguien tiene tu teléfono desbloqueado por unos minutos, podría visualizar y copiar la contraseña o el código QR de tu red WiFi, sin que lo notes. Y aunque la función fue diseñada para simplificar el acceso, también exige mayor precaución por parte de los usuarios.

Cómo funciona el truco para conectarse al WiFi sin contraseña

Desde Android 10 en adelante, basta con ir a Configuración → Redes e Internet → WiFi, seleccionar la red activa y pulsar “Compartir”. Tras autenticar con huella, PIN o patrón, el sistema muestra un código QR y justo debajo, la contraseña del WiFi en texto claro.

En iPhone, el proceso es similar: se entra en Configuración → WiFi, se toca el botón de información junto a la red y, tras autenticar con Face ID o Touch ID, la contraseña aparece visible y lista para copiar o compartir.

Aunque práctico, este método convierte cualquier teléfono desbloqueado en una posible fuente de filtración de tu clave WiFi.

Cómo impedir que extraños se conecten a tu red de WiFi

La primera medida es no dejar tu teléfono desbloqueado o accesible a personas ajenas. Pero además, puedes aplicar estos pasos:

Cambia la contraseña del WiFi periódicamente desde la configuración del router.

desde la configuración del router. Evita compartir la clave directamente ; en su lugar, genera un código QR o usa las opciones seguras del sistema operativo.

; en su lugar, genera un código QR o usa las opciones seguras del sistema operativo. Revisa los dispositivos conectados al router para detectar accesos sospechosos.

al router para detectar accesos sospechosos. Desactiva la función de compartir contraseña si no la utilizas . Algunos modelos permiten ocultar esta opción en los ajustes del sistema.

. Algunos modelos permiten ocultar esta opción en los ajustes del sistema. Nunca uses aplicaciones externas que prometan mostrar claves guardadas, ya que pueden comprometer la privacidad de tu red.

En caso de que sientas o sospeches de que tu red de WiFi está “invadida”, reiniciar el router y establecer una nueva contraseña es la forma más efectiva de recuperar el control.