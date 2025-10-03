Cómo expulsar a las personas conectadas a una red Wi-Fi 

En ocasiones, la velocidad de internet disminuye sin razón aparente, y una de las causas más comunes es la existencia de dispositivos no autorizados conectados a tu red Wi-Fi. Por ello, es importante conocer las herramientas y pasos disponibles para identificar y eliminar intrusos.

Afortunadamente, el procedimiento no requiere conocimientos técnicos avanzados: la mayoría de los routers modernos cuentan con paneles de administración fáciles de usar que permiten gestionar conexiones activas en minutos.

Son muchos los motivos por los que tu Wi-Fi no rinde adecuadamente. Crédito: Shutterstock

Pasos para expulsar dispositivos conectados a tu red

Según el medio especializado WiFi Site Survey, la forma más directa de expulsar personas de tu Wi-Fi es desde el propio panel del router. Estos son los pasos generales:

Abre tu navegador web y escribe la dirección IP de tu router (ejemplo: 192.168.1.1).

Presiona “Enter” para acceder a la página de inicio de sesión.

Introduce tu nombre de usuario y contraseña (pueden venir en la etiqueta del router o ser personalizados).

Ingresa al panel de administración principal.

Busca la sección “Dispositivos conectados” o similar.

Revisa la lista de equipos activos (celulares, tablets, computadoras).

Elimina o bloquea aquellos que no reconozcas.

Estos pasos pueden variar ligeramente según la marca del router, pero la mayoría sigue la misma lógica de acceso y control.

Otras opciones para expulsar a intrusos del Wi-Fi

Además de usar el panel de administración, hay otros métodos recomendados:

Cambiar la contraseña de la red : forzarás a que todos los dispositivos se desconecten y solo quienes tengan la nueva clave podrán ingresar.

: forzarás a que todos los dispositivos se desconecten y solo quienes tengan la nueva clave podrán ingresar. Usar filtrado de direcciones MAC : algunos routers permiten crear listas de dispositivos autorizados o prohibidos, bloqueando cualquier otro intento de conexión.

: algunos routers permiten crear listas de dispositivos autorizados o prohibidos, bloqueando cualquier otro intento de conexión. Aplicaciones móviles de fabricantes : marcas como TP-Link, Netgear o Asus cuentan con apps que muestran en tiempo real los dispositivos conectados y permiten expulsarlos con un clic.

: marcas como TP-Link, Netgear o Asus cuentan con apps que muestran en tiempo real los dispositivos conectados y permiten expulsarlos con un clic. Reiniciar y reconfigurar el router: en casos extremos, restablecerlo de fábrica asegura que ningún intruso conserve acceso.

Por qué es importante controlar tu red

Tener control sobre quién se conecta a tu Wi-Fi no solo mejora la velocidad y estabilidad de la conexión, también protege tu seguridad digital. Intrusos pueden usar tu red para actividades ilegales o acceder a dispositivos internos si no están protegidos.

