Conoce a los emprendedores neoyorquinos presentes del Bank of America en Bryant Park

Bank of America seleccionó a cuatro emprendedores de Nueva York para exhibir sus negocios en el prestigioso Winter Village de Bryant Park, una plataforma sin costos que les permite impulsar sus ventas y conectar con consumidores en esta temporada festiva.

La institución bancaria ha promovido estrategias para convertirse en el prestamista número uno para pequeñas empresas en los EE. UU., con su programa Bank of America Small Business Spotlight. La presentación de este año se realizó en el icónico Bank of America Winter Village en Bryant Park.

Allí, cada negocio podrá exhibir y vender sus productos en un stand gratuito en el Bank of America Winter Village Holiday Shops durante más de dos semanas, para ampliar sus oportunidades de llegar a nuevos clientes en uno de los principales destinos turísticos y de compras de invierno de la ciudad, mientras que Bank of America cubrió las tarifas de alquiler de la tienda y coordinará la instalación básica de la tienda.

Skate tickets for @BankofAmerica Winter Village are now available ❄️⛸️!



Reserve your ice time today: https://t.co/AZ2IyEEfkA pic.twitter.com/3htXlD2Sdq — Bryant Park (@bryantparknyc) October 8, 2025

El año pasado, las más de 180 tiendas navideñas en Bryant Park, incluidos los cuatro vendedores deSmall Business Spotlight , generaron aproximadamente $50 millones en ventas durante la temporada, informó Bank of America.

“Los pequeños negocios impulsan y fortalecen nuestra economía local y ayudan a los vecindarios de la Ciudad de Nueva York a prosperar”, dijo José Tavarez, presidente de Bank of America New York City.

2024 Holiday Tree Lighting at Bryant Park’s Bank of America Winter Village pic.twitter.com/L12XZ5OCq3 — Noel Y. Calingasan • NYC (@nyclovesnyc) December 4, 2024

Y agregó: “Como el prestamista más grande del país para pequeñas empresas, esperamos dar la bienvenida a los comerciantes de Small Business Spotlight de este año a Bank of America Winter Village en Bryant Park cuando se establezcan este invierno. El stand gratuito que proporcionamos a estas cuatro pequeñas empresas les ayudará a ampliar su alcance y vender sus productos en este formidable entorno sin incurrir en gastos generales adicionales. Los dueños de negocios de este año se unen a una red de más de 20 emprendedores que han participado en este programa desde su lanzamiento en 2020″.

Las cuatro empresasdestacadas de Small Business Spotlight son:

T ribe & Oak (Brooklyn): Fundado por Taylor Tankson y Kareem Wallace lanzaron Tribe & Oak, que vende artículos elementos esenciales de lujo para el hogar, creados con materiales y empaques bien pensados. Sus productos hechos a mano incluyen velas de cera de soja de coco perfumadas, manteca corporal, desinfectantes para manos y difusores de caña, todos los cuales son veganos, ecológicos y libres de crueldad animal

Fundado por Taylor Tankson y Kareem Wallace lanzaron Tribe & Oak, que vende artículos elementos esenciales de lujo para el hogar, creados con materiales y empaques bien pensados. Sus productos hechos a mano incluyen velas de cera de soja de coco perfumadas, manteca corporal, desinfectantes para manos y difusores de caña, todos los cuales son veganos, ecológicos y libres de crueldad animal JAY CERAMICS (Staten Island): La ceramista Judy Suh se formó en Icheon, Corea del Sur, donde aprendió a crear diseños simples y funcionales en su estudio de Staten Island. Judy fabrica vajillas y piezas llamativas de uso diario utilizando técnicas tradicionales coreanas para explorar su herencia y expresar su estilo personal

La ceramista Judy Suh se formó en Icheon, Corea del Sur, donde aprendió a crear diseños simples y funcionales en su estudio de Staten Island. Judy fabrica vajillas y piezas llamativas de uso diario utilizando técnicas tradicionales coreanas para explorar su herencia y expresar su estilo personal Smar Art (Brooklyn): Con sede en Greenpoint, Brooklyn, Smar Art se fundó durante la pandemia como un negocio de tarjetas de felicitación que ha evolucionado a pegatinas, impresiones artísticas y marcadores vibrantes. Todos los diseños de tarjetas de felicitación de la fundadora Sarah Mar están hechos a mano en pequeños lotes e impresos en papel reciclado y reciclable.

Con sede en Greenpoint, Brooklyn, Smar Art se fundó durante la pandemia como un negocio de tarjetas de felicitación que ha evolucionado a pegatinas, impresiones artísticas y marcadores vibrantes. Todos los diseños de tarjetas de felicitación de la fundadora Sarah Mar están hechos a mano en pequeños lotes e impresos en papel reciclado y reciclable. Vanilla Joe & Co. (Manhattan): Este negocio con sede en Manhattan ofrece velas perfumadas inspiradas en el homónimo de la marca y mascota canina, Vanilla Joe, un Labrador Retriever amarillo. Los productos lúdicos creados por su fundadora Rachel Heim combinan diferentes razas de perros con aromas característicos, incluidos Aussie Autumn, Frenchie Fig, Labrador Lemon y más.

“Como ex alumno del programa Bank of America Small Business Spotlight, estamos eternamente agradecidos por la oportunidad que se nos brinda”, dijo Kalsang Chomphel, alfarero de Kalsang Pottery.

“Esta fue la etapa desde la que comenzamos nuestro viaje minorista, nuestro punto de partida para probar cómo una pequeña empresa como la nuestra puede explorar el amplio mercado que existe. Esta oportunidad nos dio fuerza, confianza y exposición al mundo en general sobre quiénes somos y qué podemos ofrecer“.

The countdown is on New York! @bankofamerica Winter Village is only 2️⃣3️⃣ days away 🤩.



Opening day is Friday, October 24 🎊. Tickets for skating, Cozy Igloos, and more are on sale now!



Reserve today ❄️⛸️: https://t.co/ydqAql6AF6 pic.twitter.com/jofGVZn8A8 — Bryant Park (@bryantparknyc) October 1, 2025

Celebrando más de una década de asociación entre Bank of America y Bryant Park, la 13 temporada de Bank of America Winter Village en Bryant Park comienza el 24 de octubre de 2025.

Mientras que las fechas de Small Business Spotlight se alinean con el calendario de Holiday Shops by Urbanspace y se extenderán del 24 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026. Los más de 180 vendedores estarán abiertos de lunes a viernes de 11 a.m. a 8 p.m. y los fines de semana de 10 a.m. a 8 p.m. The Rink y The Lodge en Bank of America Winter Village en Bryant Park permanecerán abiertos hasta el 1 de marzo de 2026.

El stand deSmall Business Spotlight se puede encontrar cerca de la fuente de la entrada de Bryant Park por la calle 41 y la 6ª avenida.

