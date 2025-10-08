Veinte muertos incluidos niños en un bombardeo en festival de Birmania

Los reportes de la prensa del país infomran que al menos 20 personas perdieron la vida, incluidos niños, debido a un bombardeo militar contra un festival tradicional en la región central de Sagaing de Birmania, según reportes de prensa y denuncias de testigos.

El ataque, que también dejó al menos 40 heridos, ocurrió la noche del lunes, cuando los habitantes de la población de Chaung-U se habían reunido para celebrar un festival tradicional, informó el canal Public Voice, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en oposición al golpe militar de febrero de 2021.

Miles de personas se habían reunido el lunes por la noche en Chang U, en el centro de Birmania, para la Fiesta de las Luces, un acto que marca el fin de la cuaresma budista.

Según un miembro del comité organizador del festival del municipio de Monywa, el ejército bombardeó a la multitud con un parapente motorizado.

Protestaban contra la junta militar

La mujer, que pidió el anonimato por seguridad, dijo a AFP que los congregados también protestaban contra la junta gubernamental cuando, en torno a las 19H00, empezaron los bombardeos.

“El comité alertó a la gente y un tercio de la muchedumbre logró huir”, añadió. “La gente sostenía unas velas y un minuto después estaban en el suelo, hechos pedazos. Había niños completamente destrozados”, agregó.

Otro testigo, vecino de Chang U, dijo que la gente empezó a correr cuando se dieron cuenta de que el parapente motorizado los sobrevolaba, un aparato que “soltó dos bombas”, según él.

El testigo, que también pidió el anonimato, acudió este martes a las exequias de nueve amigos suyos.

AFP contactó con un portavoz de la junta militar, que declinó hacer comentarios.

AI también reportó el ataque

“La comunidad internacional puede haberse olvidado del conflicto en Birmania. La junta militar aprovecha esa falta de escrutinio para perpetrar crímenes de guerra con impunidad”, denunció por su parte Joe Freeman, investigador para Birmania de la ONG Amnistía Internacional (AI), en un comunicado.

Según AI, el ataque fue realizado por soldados que sobrevolaron con un parapente a motor la aldea, situada en uno de los bastiones de la oposición pro democracia, donde también se celebraba una vigilia para reclamar el fin de la dictadura militar.

“Este sería el último de una larga serie de ataques que se remontan a casi cinco años, desde el inicio del golpe militar. Mientras el Ejército intenta consolidar su poder con unas elecciones orquestadas a finales de este año, intensifica una campaña ya de por sí brutal contra focos de la resistencia”, remarcó Freeman.

Celebración de elecciones

La asonada de febrero de 2021 terminó con una década de transición democrática en el país y generó un fuerte rechazo a la cúpula militar, lo que desencadenó en un movimiento de protesta que se transformó en una rebelión armada.

La dictadura militar ha anunciado la celebración de unas elecciones generales que se celebrarán por fases desde el 28 de diciembre, que la oposición y grupos pro derechos humanos denuncian como una “farsa” por la falta de representación de partidos opositores.

